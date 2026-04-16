Após vitória do Corinthians, Fernando Diniz exalta conexão com a torcida e dispara: "É muito melhor estar desse lado"

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Independiente Santa Fé, pela segunda rodada da Copa Libertadores 2026, consolidou o bom início de trabalho de Fernando Diniz no clube. Após a partida da última quarta-feira (15), o treinador falou sobre a preparação para a partida e elogiou a postura dos jogadores na Neo Química Arena.

“Tenho trabalhado tudo que você pode imaginar, mesmo com pouco tempo. Muito vídeo. Priorizamos a parte defensiva e, aos poucos, colocamos as ideias, aproximação. Hoje vimos mais isso. Mexemos um pouco na bola parada, embora eles tivessem um repertório muito bom. Estou aproveitando os bons trabalhos de Dorival e Ramon”, disse Fernando Diniz.

Com apenas três jogos no comando do Corinthians, Diniz possui duas vitórias e uma derrota, sem nenhum gol sofrido, e começa a implementar suas ideias de forma gradual. A repetição da escalação tem sido uma estratégia para acelerar o entrosamento e facilitar a adaptação do elenco ao seu modelo de jogo.

“É um time que tem muita fome, sede de vencer, aproveitar coisas novas. Esse tem sido um ponto positivo. E tenho muita vontade também de me comunicar, criar relações com os jogadores de maneira rápida”, afirmou o treinador.

Outro ponto enfatizado por Diniz foi a relação com a torcida corintiana. Jogando em casa, o time contou com forte apoio das arquibancadas contra o Santa Fé, fator que, segundo o técnico, teve impacto direto no desempenho da equipe dentro de campo.

“Meu sorriso já diz, né. É muito melhor estar desse lado. Torcida diferente, a energia é diferente e temos que nos apropriar disso cada vez mais”, disse.

O técnico ainda ampliou o discurso ao falar sobre o significado pessoal de comandar o clube e a identificação com o ambiente. Para ele, a conexão entre time e torcida precisa ser fortalecida ao longo da temporada.

“Que essa simbiose seja cada vez mais profunda e que a gente represente o torcedor corintiano. Para mim é um motivo de muita alegria estar no Corinthians. Estou muito feliz, me sinto muito parte disso tudo”, completou.

Após o triunfo na Libertadores, o próximo desafio do Corinthians será válido pelo Brasileirão 2026, onde a equipe está à beira da zona de rebaixamento, na 16ª posição. O confronto será contra o Vitória, no Barradão, no próximo sábado (18), às 20h. Já na Copa Libertadores 2026, o adversário seguinte do Timão será o Peñarol, com o confronto acontecendo no dia 30 de abril, na Neo Química Arena.