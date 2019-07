Fernando Diniz contesta expulsão, mas se diz preocupado com Fluminense

O treinador vive a sua pior sequência sem vitórias, que chegou a sete partidas após derrota por 2 a 1 para o Vasco

Desfalques e rigor do juiz para expulsar dois de seus jogadores. Técnico do , Fernando Diniz citou estes dois aspectos como decisivos para explicar a derrota por 2 a 1 para o , neste sábado (20), em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Jogando em São Januário, o Tricolor abriu o placar com Pedro, mas o Vasco empatou aproveitando algumas falhas do adversário e, especialmente, a superioridade numérica: Leandro Castán igualou pouco depois de Digão ter sido expulso e Bruno César virou, em bela cobrança de falta – lance que resultou no cartão vermelho recebido por Frazan.

“Pode até ter acontecido no lance do Digão, não sei. Mas o Nenê falou que antes teve uma falta nele. E o lance do Frazan achei exageradamente rigoroso. Não era lance evidente de gol. O cara ia ter que dominar a bola, nosso jogador poderia chegar”, disse após o jogo, destacando que se o clássico fosse disputado com onze para cada lado até o fim o seu time sairia vencedor.

''As expulsões acabaram sendo determinantes no resultado. Se joga 11 contra 11 provavelmente o Fluminense teria vencido a partida'', disse.

As ausências de Allan, Ganso e Yonny González também pesaram para o revés, que deixa o Tricolor à beira da zona de rebaixamento, com nove pontos somados: “A gente perde um pouco de entrosamento. Uma das coisas trabalhadas para esse jogo foi ficar um pouco mais seguro para evitar os contra-ataques, erro que a gente teve contra o Ceará. E nisso fomos bem, e procuro ressaltar isso. Um jogo equilibrado. O Fluminense conseguiu sair na frente, ofereceu muito poucas chances ao Vasco. Quando eles tiveram chance foi em erro de construção do nosso time”.

Pior sequências de resultados no clube

Considerando também e Copa do , o Fluminense já acumula sete jogos sem vitórias. O último triunfo foi a goleada por 4 a 1 sobre o , da , em jogo de ida da competição continental, há dois meses. Desde então foram três vitórias e quatro empates.

O setor defensivo tem sido a maior fraqueza nesta equipe de Fernando Diniz. Considerando apenas o Brasileirão, nenhum time sofreu tantos gols quanto o Fluminense [19]. Apesar de insistir no bom trabalho feito pelos seus comandados, o treinador, bastante criticado pelos torcedores após o apito final, reconheceu a preocupação com a campanha feita até o momento.

“A pontuação sempre preocupa muito. Sou um cara que não jogo do jeito que jogo para empatar o jogo. Jogo para aumentar as chances de ganhar. A pontuação é o que mais preocupa. O time tem jogado bem. Hoje fazíamos uma boa partida dentro das circunstâncias do jogo e da proposta que tivemos. O Allan iria jogar, em cima da hora não pôde mais jogar, o Yony saiu. O time está em constante mudança. Mesmo sendo o mesmo técnico. Não é algo que fique me queixando, mas é uma constatação. O time que jogou a é praticamente todo diferente. Temos um volume de boas atuações que precisa ser traduzida dentro do campo, senão não adianta. Temos que passar a ganhar jogos”.