Fermín López revela os bastidores da entrega de sua camisa a Rodri: senti tristeza

Fermín López, astro do Barcelona, abriu o coração poucos dias antes do início oficial da temporada dos blaugranas para falar sobre as grandes mudanças na numeração do time e dar as boas-vindas calorosas ao recém-chegado do Manchester City, Rodri.

A equipe catalã se prepara para começar sua caminhada em LaLiga diante do Elche, no estádio Martínez Valero, no próximo domingo, às 21h30, partida que marcará a estreia oficial dos novos reforços Jordon, Adeyemi e Bisseck, além de Rodri e Cancelo.

Rodri, vencedor da Bola de Ouro, deve vestir a camisa número 16, que pertencia a Fermín, o qual, por sua vez, passará a usar a camisa número 7, que ficou vaga após a saída de Ferran Torres.

Sobre o assunto, o astro andaluz afirmou, em entrevista franca ao jornal "Diari ARA": "O número 7 é uma camisa que sempre amei e que foi usada por grandes nomes da história do clube. Quando ficou vaga, eu a pedi e estou feliz com ela. Senti uma certa tristeza em abrir mão do número 16, porque gostei muito dele durante minhas temporadas com a equipe principal, mas estou convencido de que ficará em boas mãos".

Fermín não poupou elogios a Rodri, descrevendo-o como o melhor volante do mundo: "É um grande jogador, vencedor da Bola de Ouro e campeão mundial. Joguei com ele na seleção e é o melhor em sua posição, vai nos acrescentar muito".

López também abordou o caso de Julián Álvarez, principal alvo do técnico Hansi Flick e do diretor esportivo Deco, apesar da insistência do Atlético de Madrid em não vendê-lo ao Barcelona, dizendo: "Eu o admiro muito, é um jogador incrível, mas, no fim das contas, é um jogador do Atlético, e, com o nosso estilo, acredito que ele se encaixaria perfeitamente".

Ele encerrou sua fala com uma mensagem de despedida ao ex-companheiro Ferran Torres, transferido para o Paris Saint-Germain por 50 milhões de euros: "São decisões pessoais e eu não tenho todas as informações, mas ele foi um companheiro maravilhoso e desejo a ele todo o sucesso. Escrevi uma mensagem de despedida para ele. Tomou a decisão por conta própria e eu fico feliz com a felicidade dele".