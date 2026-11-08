Fermín López, estrela do Barcelona, afirmou que o confronto contra o Atlético de Madrid não foi nada fácil, destacando que sua equipe enfrentou grandes dificuldades durante o primeiro tempo, mas conseguiu reagir e conquistar uma vitória preciosa.

Fermín López marcou dois gols e liderou a virada do Barcelona sobre o Atlético de Madrid (2 a 1), na noite de domingo, no estádio Metropolitano, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid havia aberto o placar com Giuliano Simeone aos 10 minutos e desperdiçou diversas chances durante o primeiro tempo, antes de Fermín López conseguir marcar o gol de empate aos 45 minutos e, em seguida, acrescentar o gol da vitória no segundo tempo, consolidando o Barcelona na liderança de LaLiga com 33 pontos.

Fermín López disse, em suas declarações após a partida, que o confronto contra o Atlético de Madrid foi extremamente complicado, destacando: "No ano passado, eles nos venceram na Copa e na Liga dos Campeões, e sabíamos que seria um confronto complicado. O primeiro tempo foi difícil, mas conseguimos fazer a remontada".

O jogador do Barcelona falou sobre o impacto de seu primeiro gol no andamento da partida, explicando que a equipe não demonstrou a fluidez necessária durante o primeiro tempo, mas se sentiu mais à vontade após conseguir o empate, o que ajudou seus companheiros a completar a reação.

López disse, conforme relatado pela rede "beIN Sports": "Não jogamos com a fluidez necessária no primeiro tempo, mas depois de eu marcar o gol, jogamos com mais tranquilidade e conseguimos conquistar a vitória".

Sobre o grande entrosamento entre ele e Lamine Yamal, que lhe deu a assistência para o gol da vitória, Fermín apontou que a sintonia entre os dois ajudou a executar o ataque de forma perfeita, acrescentando: "Nós nos conhecemos muito bem, e o passe dele foi como meio gol".

Fermín López também revelou um gesto humano que fez após a partida em relação a um torcedor do Barcelona, depois de notar a existência de uma faixa com seu nome nas arquibancadas, decidindo lhe dar sua camisa em reconhecimento ao seu apoio.

Em outra entrevista, López disse: "Acho que a equipe inteira fez uma grande partida na defesa e no ataque. Estou feliz com os dois gols e com a liderança antes do início da pausa internacional".

E completou suas declarações: "Viemos para a partida em busca dos três pontos, e depois do primeiro gol do Atlético, tentamos nos recuperar e retomar a confiança, e então fizemos um segundo tempo melhor".

Ao ser questionado se, após a vitória do Real Madrid na partida contra o Valencia ontem, não havia margem para o Barcelona tropeçar, a estrela do Barcelona esclareceu: "Sim, isso é verdade, mas nos concentramos em nós mesmos. A vitória aqui eleva o moral da equipe".

Sobre o segredo da mudança de desempenho do Barça no segundo tempo em comparação com o primeiro, revelou: "Tentamos ajustar algumas coisas na pressão e fizemos um segundo tempo excelente".

E sobre se o resultado foi justo, López encerrou suas declarações dizendo: "Sim, o resultado é justo. Tivemos diversas chances no primeiro tempo e eles também, mas nós controlamos todo o segundo tempo, por isso merecemos a vitória".