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Derby County v Manchester United - FA Cup 5th RoundGetty Images Sport
GOAL
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Ferdinand em defesa de Cristiano Ronaldo: Jesus se acha o Ferguson!

C. Ronaldo
Portugal x Noruega
Portugal
Noruega
Liga das Nações A
J. Jesus
Portugal
Noruega

O que disse o ex-astro do Manchester United?

O astro inglês Rio Ferdinand, ídolo do Manchester United, abriu fogo contra Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, por causa de sua crise com Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, durante a atual data Fifa.

Uma crise explosiva se instalou entre Jesus e Ronaldo, depois que o treinador português decidiu não escalar o "Dom" durante o confronto contra a Noruega na 2ª rodada da Liga das Nações da Europa, apesar de ter pedido ao astro do Al-Nassr que fizesse o aquecimento com o objetivo de utilizá-lo por meia hora.

Leia também: Foto: Ronaldo ignora a crise com Jesus com um sorriso largo

Jesus explicou a situação dizendo que as circunstâncias da partida o fizeram recuar da decisão de escalar Ronaldo, recusando-se a comentar o descontentamento do astro do Al-Nassr por não ter entrado em campo, justificando que ele é o técnico e o primeiro a tomar as decisões e que Cristiano não mudará suas convicções, o que acabou provocando a saída deste último da concentração.

Ferdinand disse, em declarações pelo seu programa "rio presents": "Cristiano Ronaldo foi exposto a uma situação muito ruim e foi tratado de maneira inadequada, pois ele é uma grande história no mundo do futebol".

E acrescentou: "Jesus não agiu bem com Ronaldo e decidiu tratá-lo dessa maneira, mas eu não encontro nenhuma explicação para isso, pois esse treinador se acha o Alex Ferguson ou o Pep Guardiola".

E concluiu: "Não sei por que ele se coloca entre os grandes treinadores, não encontro explicação para isso, e ele deveria ter respeitado Cristiano Ronaldo da forma devida".

Vale lembrar que a Federação Portuguesa de Futebol tenta encerrar a crise e trazer Ronaldo de volta para a próxima concentração a fim de encerrar sua carreira de uma forma à altura de sua história, mas o maior artilheiro da história do futebol não comentou nada até o momento, limitando-se a um comunicado no qual afirmou que revelará a verdade em um momento posterior.


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