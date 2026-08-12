Rio Ferdinand acredita que o Manchester City teria conquistado o título da Premier League na temporada passada se Rodri tivesse se mantido em plena forma durante toda a campanha.

O Arsenal foi campeão da Premier League em maio passado pela primeira vez desde 2004, superando o Manchester City por sete pontos de diferença, mas Rodri ficou de fora de 17 partidas da competição por conta da lesão.

O site Metro reproduziu as declarações de Ferdinand no podcast "Rio Ferdinand Presents", no YouTube: "Se Rodri tivesse começado e jogado todas as partidas da temporada passada sem a lesão, o Manchester City teria vencido a liga. Não quero diminuir o Arsenal, mas se Rodri tivesse participado de dez partidas a mais, o City teria conquistado o título".

E acrescentou: "Isso não é coincidência. Ele foi para a seleção da Espanha e foi o jogador mais importante dela, ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo e os ajudou a vencer o título. Além disso, ganhou a Bola de Ouro; ele conquistou tudo".

Desafios enormes

O ex-astro do Manchester United acredita que o City enfrenta um grande desafio, especialmente com a saída de Pep Guardiola após anos repletos de conquistas, e com a proximidade de Rodri também deixar o Etihad Stadium.

Ferdinand alertou: "O Manchester City não perdeu apenas Guardiola, mas agora parece que vai perder também Rodri (para o Barcelona). Essas são duas das pessoas mais importantes do clube nos últimos sete ou oito anos".

E prosseguiu: "Depois da troca de técnico, eles agora perdem o jogador mais importante e destacado do time. Acredito que o City tem pela frente um desafio enorme nesta temporada para competir no mesmo nível que manteve nos últimos oito ou nove anos".

Por outro lado, Ferdinand elogiou o potencial de Rodri, afirmando que sua transferência para o Barcelona tornará o time catalão um concorrente ainda mais perigoso.

E disse: "Se o Barcelona o contratar, ele se tornará um problema de verdade (para os adversários) nesta temporada, porque Rodri é o jogador de futebol mais importante para qualquer time do mundo atualmente, e assim tem sido nos últimos anos. É um jogador de primeira linha e um profissional diferenciado".