Compartilhar Siga GOAL no Google

Dolores Aveiro, mãe do lendário português Cristiano Ronaldo, provocou uma onda de polêmica em Portugal ao dar declarações controversas nas quais expressou sua satisfação com a derrota da seleção de seu país para a Dinamarca. A imprensa portuguesa considerou a atitude um excesso inaceitável, que coloca posições pessoais acima dos interesses da seleção nacional.

Publicidade

As críticas não se limitaram ao momento escolhido pela mãe do capitão do Al-Nassr para se pronunciar, mas se estenderam ao conteúdo de suas declarações, já que ela acusou os jogadores da seleção portuguesa de abandonarem seu filho e de não lhe darem o reconhecimento e o respeito que ele merece. Com isso, abriu-se uma nova frente de polêmica sobre o fim da carreira de Ronaldo na seleção e sua relação com os ex-companheiros.

De acordo com o site francês Foot Mercato, as declarações de Dolores vieram após a pesada derrota da seleção portuguesa para a Dinamarca por 4 a 1, em uma partida que teve a ausência de Ronaldo, mas que não deixou de contar com uma homenagem especial ao veterano astro.

A aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção continua gerando amplo debate no meio esportivo português, sobretudo porque o fim de sua trajetória com a equipe nacional não ficou livre de tensões e polêmicas sobre seu papel e sua posição dentro do grupo.

A derrota de Portugal para a Dinamarca por 4 a 1 trouxe o assunto de volta à tona, já que a partida coincidiu com uma homenagem especial a Ronaldo aos sete minutos, em celebração a tudo o que ele fez com a camisa da seleção ao longo de muitos anos.

Publicidade Publicidade

No entanto, a iniciativa não agradou às pessoas próximas ao jogador, a começar por sua mãe, Dolores Aveiro, que demonstrou insatisfação com a realização da homenagem na ausência do filho, por considerar que a forma como ela foi organizada não estava à altura do valor e da história do jogador.

Tópicos relacionados

A mãe de Ronaldo não se limitou a expressar sua irritação com a iniciativa e foi além, ao declarar que estava feliz com a derrota da seleção portuguesa e fazer duras acusações aos jogadores da equipe.

"Estou feliz com a derrota de Portugal. Meu filho foi traído e enganado. Os companheiros dele não o respeitam e não lhe demonstraram o reconhecimento que ele merece. E essa homenagem organizada na ausência dele foi inadequada", disse Dolores.

Publicidade

As palavras provocaram uma onda de reações indignadas, sobretudo por terem surgido num momento em que a seleção portuguesa tenta superar a era Ronaldo e virar a página, longe de seu astro histórico, que durante muitos anos foi o principal rosto do futebol no país.

Imprensa portuguesa ataca Dolores Aveiro

As declarações da mãe de Ronaldo rapidamente se tornaram tema principal dos programas esportivos e dos jornais portugueses na manhã de terça-feira, e ela foi duramente criticada por comemorar a derrota da seleção de seu país, ainda que sua posição tenha partido do desejo de defender o filho.

Publicidade

Paulo Cunha, jornalista do diário português A Bola, foi uma das vozes que criticaram a postura de Dolores, afirmando que ela errou ao se mostrar feliz com a derrota da seleção nacional. "A senhora Aveiro errou ao manifestar sua satisfação com a derrota de Portugal", disse.

Algumas vozes da imprensa consideraram inaceitável a atitude da mãe de Ronaldo, por colocar as divergências pessoais e as mágoas ligadas ao fim da carreira do filho na seleção em oposição aos interesses da equipe nacional, que representa o país inteiro, e não um jogador em particular.

Publicidade

As críticas também atingiram as acusações feitas aos ex-companheiros de Ronaldo, já que ela questionou publicamente o respeito e o reconhecimento que eles têm por ele, declarações que podem aumentar a tensão em torno da seleção, em vez de ajudar a superar as divergências ligadas à saída de seu capitão histórico.

No programa On Record, um dos jornalistas destacou a forma como Jorge Jesus lidou com a situação, considerando que a decisão do treinador português de não entrar em confronto direto com a mãe de Ronaldo foi uma atitude sensata para evitar o agravamento da crise.

Publicidade

Enquanto alguns entendem que as palavras de Dolores Aveiro refletem a revolta de uma mãe que defende o filho e sente que ele não recebeu a despedida que merecia, uma parcela da imprensa portuguesa considera que manifestar essa insatisfação não justifica desejar a derrota da seleção nacional.

Assim, a homenagem a Ronaldo em sua ausência deixou de ser uma ocasião para celebrar sua história e se transformou em uma nova crise, que reacendeu a polêmica sobre o fim de sua trajetória na seleção e colocou sua mãe na mira das críticas da imprensa portuguesa.