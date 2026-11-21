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Felix Nmecha voltará a fazer sua comemoração polêmica no futuro?

Felix Nmecha voltou a falar sobre sua comemoração polêmica e criticou a forma como vem sendo tratado.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Borussia Mönchengladbach na tarde de sábado, em que marcou o gol decisivo aos 80 minutos, o meio-campista do BVB afirmou que o público não entendeu a intenção por trás de sua comemoração. Ele também não descartou voltar a fazer o gesto após marcar gols.

"O que as pessoas disseram simplesmente não era verdade. Aquela comemoração foi apenas pela minha fé. Isso não significa que eu nunca mais vá fazê-la. Na verdade, não era uma grande questão", disse Nmecha à Sky.

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O jogador de 26 anos vinha sendo criticado nas últimas semanas porque, após marcar seus dois gols contra o SV Elversberg, antes da última pausa para jogos de seleções, fez um gesto polêmico de comemoração com o qual manifestou apoio à campanha "The King’s Return" e à rede evangélica "Ballers in God". A rede é acusada, entre outras coisas, de condenar o aborto como "plano de Satanás" e é considerada homofóbica e hostil às pessoas queer.

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O BVB e a Federação Alemã de Futebol (DFB) conversaram então com Nmecha, e chegou-se ao acordo de que ele não deveria mais fazer a comemoração. "Não queremos isso na nossa sala de estar", afirmou, entre outros, o presidente do Dortmund, Hans-Joachim Watzke . Já o diretor esportivo do BVB, Lars Ricken, disse que o jogador da seleção "deixou claro que, também com seu gesto, não agiu de forma desrespeitosa, discriminatória ou mesmo proselitista".

Getty Images

O que o próprio Felix Nmecha disse sobre sua comemoração polêmica?

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, afirmou à margem dos jogos de seleções contra Sérvia e Holanda : "Ele disse que ama todas as pessoas e não desacredita ninguém. Para mim, isso esclarece a parte mais importante. Ele não quer mais comemorar dessa forma."

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O jogador do BVB é, segundo Klopp, "um jovem excepcionalmente gentil, afetuoso e aberto. Ele transmite boas vibrações quando está conosco. Não pensei absolutamente nada a respeito. Então a questão começou e passei a me informar."

O próprio Nmecha já havia ressaltado, em um comunicado nas redes sociais logo após o jogo contra o Elversberg, que não queria, com sua comemoração, apoiar nenhuma organização nem promover a intolerância ou a discriminação .