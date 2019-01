Felipão melhora de cólica, mas passará por exames médicos

Técnico passou mal durante entrevista coletiva após o empate com o RB Brasil

Felipão amanheceu melhor da forte cólica intestinal sentida no último domingo (20), quando deixou às pressas a coletiva de imprensa do Palmeiras após o empata em 1 a 1 com o RB Brasil, na primeira rodada do Campeonato Paulista.

"Gente, desculpa, não dá mais", disse o treinador, antes de ser medicado.

Apesar da melhora, o técnico ainda passará por exames mais detalhados nesta segunda-feira (21).

Agora, o Palmeiras recebe o Botafogo-SP, quarta-feira (23), às 21h (de Brasília).