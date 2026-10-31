Feito histórico com os pés dos outros: Simeone revela o segredo de seu número lendário

O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, demonstrou sua gratidão após igualar o recorde de Luis Aragonés como o treinador com mais vitórias na história do Campeonato Espanhol, destacando que essa conquista não teria sido possível sem o apoio do clube e o comprometimento dos jogadores ao longo dos últimos anos.

Simeone alcançou um feito histórico ao igualar o recorde que pertencia a Luis Aragonés, como o treinador com mais vitórias na história do Campeonato Espanhol.

Simeone chegou a 345 vitórias em 565 partidas disputadas em La Liga, contra 123 empates e 98 derrotas, igualando o número de Aragonés, que conquistou 344 vitórias em 756 jogos, num feito que reflete a grande continuidade do treinador argentino ao longo dos anos à frente do Atlético de Madrid.

Simeone falou, após a vitória do Atlético de Madrid sobre o Levante, sobre a igualdade do recorde histórico, ressaltando que a conquista não pertence apenas a ele, mas representa o fruto de um trabalho coletivo que se estendeu por 15 anos dentro do clube.

O treinador argentino disse: "Não sinto que essa conquista seja apenas minha, mas sim uma conquista compartilhada. Lembro-me do momento em que Miguel Ángel Gil pensou nisso, apesar de eu não ter nenhuma experiência na Europa além do período em que estive no Catania. Se não fosse por aquela oportunidade e aquele apoio, não teríamos chegado a esse ponto, nem aqueles que me acompanharam".

E acrescentou: "Todo o agradecimento e reconhecimento aos jogadores. O comprometimento deles e a forma como jogaram de acordo com o plano fortaleceram minha posição. Eu os agradeço após cada partida, porque permanecer em um único clube por 15 anos não é algo fácil. Sou grato a todos, e sem todos eles, eu não teria chegado a esse ponto".

Sobre a vitória contra o Levante, Simeone explicou que a partida começou de forma difícil e intensa, apontando que a defesa de Jan Oblak em uma finalização perigosa ajudou a equipe a compreender os pontos fracos do adversário, antes que os acontecimentos do jogo se sucedessem, entre eles o gol anulado de Morton e o gol de Grimaldo.

O treinador argentino elogiou o desempenho de sua equipe no segundo tempo, afirmando que o que os jogadores apresentaram foi resultado do trabalho realizado nos treinos, e também elogiou a visão de Baena e as movimentações de Giuliano, ressaltando que a equipe precisa de todos os seus elementos.

Quanto à disputa pelo título da liga, Simeone descreveu a fase atual como decisiva, mas afirmou que o caminho ainda é longo, e que sua equipe encara as competições jogo a jogo, com a necessidade de manter a humildade, trabalhar para desenvolver o desempenho e encontrar as parcerias adequadas entre os jogadores.

Ele também apontou que a equipe possui capacidades maiores em comparação aos anos anteriores, destacando que o Atlético alcançou sua última conquista na ausência de Koke, o que reflete a importância do trabalho coletivo em dar aos jogadores com capacidades ofensivas a oportunidade de mostrar seu potencial.

Sobre Grimaldo, Simeone revelou que o clube estava convencido de sua adequação ao estilo do Atlético de Madrid, depois de perceber seu desejo de se juntar à equipe durante uma conversa entre eles, esclarecendo que seu estilo ofensivo dá à equipe a capacidade de penetrar nas defesas dos adversários.

Ele encerrou sua fala apontando que Grimaldo assume a responsabilidade de bater os pênaltis, expressando sua esperança de que ele continue apresentando esse nível, apesar da dificuldade da missão que o aguarda nas próximas partidas.