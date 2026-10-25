O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, continuou a escrever novos capítulos de sua grande fase nos jogos do Clássico, após balançar as redes do Barcelona durante o confronto que reuniu as duas equipes na noite de domingo no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, adicionando mais um feito ao seu histórico repleto de recordes.

O gol que abriu a vantagem para a equipe merengue veio depois de Diomande cruzar a bola pelo lado esquerdo; Gerard Martín tentou afastá-la, mas falhou em lidar com ela da forma necessária, e a bola bateu em Mbappé, que mudou sua trajetória com o pé, antes de se alojar nas redes do goleiro Joan García. Em seguida, marcou o segundo gol aos 87 minutos.

Os números do astro francês não pararam por balançar as redes no aguardado confronto, já que a rede francesa "Stats Foot" revelou um novo feito goleador alcançado pelo atacante do Real Madrid no âmbito das grandes ligas europeias.

A rede afirmou que Mbappé elevou seu saldo para 258 gols nas cinco grandes ligas ao longo de sua carreira profissional, superando o ex-ídolo do Real Madrid Raúl González, que marcou 256 gols.

A rede acrescentou que o Barcelona é uma das equipes que mais sofreram gols de Mbappé em jogos oficiais, após terem suas redes balançadas pelo astro francês 14 vezes, sendo superado nessa lista apenas pelo Montpellier, que sofreu 15 gols, em um indicativo da marcante presença goleadora do atacante francês diante da equipe catalã.

Em contexto relacionado, a conta "Mister Chip", especializada em estatísticas, destacou a arrancada excepcional de Mbappé nos jogos do Clássico, após marcar 8 gols em suas primeiras 7 partidas no histórico confronto entre Real Madrid e Barcelona.

A conta esclareceu que apenas três jogadores já haviam conseguido "7 gols nas primeiras 7 partidas" ao longo da história do Clássico, que se estende por mais de 124 anos, e todos eles o fizeram há mais de 75 anos: Bernabéu em 1916, Samitier em 1932 e Pahíño em 1951.

Assim, Mbappé coloca seu nome ao lado de um grupo raro de jogadores nos registros do Clássico, confirmando sua capacidade de deixar sua marca goleadora em um dos confrontos mais famosos e competitivos do futebol mundial.











