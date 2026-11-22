O FC Barcelona reverteu uma desvantagem de 2 a 0 e venceu o Villarreal por 3 a 2 em uma virada espetacular. Os visitantes abriram uma vantagem confortável logo no início, mas o Barça reagiu após o intervalo.
O time de Hansi Flick sabia o que precisava fazer depois de ver o Real Madrid vencer o Celta de Vigo por 2 a 1 no sábado à noite. Frenkie de Jong começou no centro da defesa, enquanto o meio-campo foi formado por Fermín López, Marc Bernal e Pedri.
O Barça começou muito mal a partida. Logo aos cinco minutos, Tajon Buchanan marcou um belo gol de longa distância, depois que Fermín López não percebeu a presença do canadense. O atacante deixou a bola quicar duas vezes antes de acertá-la em cheio: 1 a 0.
Aos sete minutos, o Villarreal ampliou para 2 a 0 em um contra-ataque concluído por Tani Oluwaseyi. Georges Mikautadze levou a melhor sobre De Jong e escorou a bola para Alberto Moleiro. Ele lançou Oluwaseyi, que finalizou com força para marcar.
O árbitro Alejandro Hernández inicialmente não marcou um possível pênalti para o Barça, mas, após a intervenção do VAR, assinalou a penalidade por uma falta em Lamine Yamal. O espanhol cobrou e acertou a parte externa da trave.
Tópicos relacionados
O Barcelona ditou o ritmo e criou perigo com ataques rápidos, mas não conseguiu marcar antes do intervalo. O Villarreal apostava nos contra-ataques e tentava criar oportunidades com passes em profundidade nas costas da defesa catalã.
Depois do intervalo, Fermín López e Gerard Martín tiveram chances. Blaugrana pressionou em busca de um gol para diminuir a desvantagem, e João Cancelo também acertou a trave. Aos 57 minutos, Martín cabeceou para as redes um cruzamento de Pedri e fez 2 a 1.
Poucos minutos depois, o Barça empatou. Após uma boa troca de passes, Yamal encontrou López, que finalizou com tranquilidade: 2 a 2. A virada se completou logo em seguida, quando Pau Navarro mandou contra o próprio gol um cruzamento de García: 3 a 2.
A tarde de Navarro foi de mal a pior. Depois do gol contra, ele ainda recebeu o segundo cartão amarelo nos acréscimos, e o Villarreal terminou com dez jogadores. Com a vitória por 3 a 2, o Barça lidera com 36 pontos, enquanto o Real Madrid ocupa o segundo lugar, com 33.