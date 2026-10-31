O FC Barcelona retomou a liderança de LaLiga. No Spotify Camp Nou, os catalães foram muito superiores ao Deportivo Alavés, que voltou ao País Basco após uma derrota por 6 a 1. O Barcelona agora tem dois pontos a mais que o Atlético de Madrid e seis a mais que o Real Madrid, que visita o Racing Santander no domingo.

No Barcelona, Frenkie de Jong começou, surpreendentemente, como zagueiro. Com isso, o jogador da seleção holandesa abriu espaço no meio-campo para Pedri, entre outros. Foi Pedri quem desequilibrou a partida com um magnífico passe em profundidade. Fermín López recebeu em posição muito perigosa, tocou para o lado e viu Raphinha apenas empurrar para o gol: 1 a 0.

Apesar do gol, o Barcelona não esteve totalmente atento no início da partida, período em que o Alavés poderia ter marcado mais de uma vez. Abderrahmane Rebbach chutou ligeiramente por cima em uma ótima oportunidade, enquanto o goleiro Joan García defendeu uma finalização de Ángel Pérez no canto mais próximo.

O Barcelona aumentou um pouco a intensidade e logo fez o segundo gol. Lamine Yamal percebeu bem a movimentação de Fermín e viu o companheiro marcar de um ângulo difícil, com a bola passando pelo goleiro Antonio Sivera, que não convenceu no lance. Fermín também teve papel importante no terceiro gol. O canhoto serviu Raphinha, que bateu com categoria, colocando a bola no fundo da rede.

E não parou por aí no primeiro tempo. Fermín encontrou João Cancelo, que, por sua vez, viu Yamal livre. Com um chute forte da entrada da área, ele fez a torcida do Barcelona comemorar mais uma vez: 4 a 0.

No segundo tempo, o Barcelona voltou a diminuir o ritmo, mas o Alavés não conseguiu impedir que os catalães marcassem mais duas vezes. Primeiro, Yamal fez o quinto ao encobrir Sivera com um toque por cima. O gol foi inicialmente anulado por impedimento, mas depois se constatou que ele não estava impedido.

A dez minutos do fim, Anthony Gordon também deixou sua marca. O inglês, que havia entrado pouco antes no lugar de Yamal, manteve a calma e encobriu Sivera com um belo toque. Ainda assim, o Alavés marcou o gol de honra. O ex-atacante do Real Madrid Mariano Díaz definiu o placar em 6 a 1.