Os detalhes do episódio remontam a um torcedor que reservou dois assentos lado a lado para ele e o filho nas arquibancadas do Santiago Bernabéu. O pai ficou com o assento 631 no setor destinado à torcida visitante, enquanto o filho recebeu o assento 625.
No entanto, quando foram assistir ao jogo entre Real Madrid e PSV, na terça-feira, os dois foram surpreendidos com o aviso de que teriam de entrar separadamente, de acordo com procedimentos organizacionais que definiam os locais de acesso de cada um. A situação terminou com pai e filho em lágrimas.
A associação de torcedores do PSV relatou o ocorrido em um comunicado, no qual descreveu o tratamento recebido pelos torcedores do clube holandês em Madri. Segundo o texto, as reclamações começaram nas filas de espera e se estenderam até os banheiros do setor reservado à torcida visitante. "Somos torcedores de futebol, não criminosos", afirmou a entidade.
Torcedores do PSV cobram providências do clube
Os torcedores do PSV denunciaram as longas horas de espera e as agressões com cassetetes na nuca enquanto aguardavam nas filas.
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De acordo com o relato, os procedimentos começaram com a conferência de ingressos e passaportes no primeiro ponto de controle. Em seguida, eles foram submetidos a uma revista minuciosa, durante a qual tiveram de entregar alguns pertences, entre eles carregadores portáteis, batons e cigarros eletrônicos.
E não parou por aí: eles tiveram de passar por uma nova revista na entrada, e alguns chegaram a ser revistados mais uma vez ao se dirigir aos banheiros.
A associação acrescentou que os torcedores precisaram mostrar novamente passaportes e ingressos para voltar aos seus lugares depois de passar pela área de serviços.
O PSV apresentou queixas sobre o episódio na reunião posterior com o Real Madrid e a Uefa, segundo informou um porta-voz do clube ao jornal Eindhovens Dagblad.
A associação de torcedores quer levar à Uefa as experiências dos torcedores prejudicados por meio das entidades de torcedores de futebol de todo o continente.
A Delegação do Governo em Madri havia anunciado um plano de segurança para a partida, que deveria contar com a presença de 4.225 torcedores do time visitante. As autoridades de segurança coordenaram a operação, com a participação de mais de 1.800 pessoas, entre policiais, equipes de emergência, seguranças e auxiliares dos dois clubes.
Este não é o primeiro episódio do tipo no estádio do Real Madrid. No jogo contra o Olympique de Marselha, em 16 de setembro de 2025, pela Champions League, houve um incidente semelhante na entrada da torcida francesa.
A Polícia Nacional montou um cordão de isolamento, enquanto os seguranças particulares do Real Madrid revistaram os torcedores um a um. Alguns foram obrigados a tirar camisas e sapatos, e carregadores portáteis, cigarros eletrônicos, isqueiros e garrafas foram confiscados, em meio a relatos de acusações contra a polícia nos arredores do estádio antes da partida.