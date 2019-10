Fator Flamengo: Jorge Jesus irá receber maior honraria do estado do Rio de Janeiro

Treinador irá receber a Medalha Tiradentes, condecoração da Alerj entre para pessoas importantes em serviços públicos

Jorge Jesus, técnico do , vive dias de glória do clube. Após completar 100 dias no comando do time carioca, o treinador receberá a Medalha Tiradentes, a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi aprovado na última quarta-feira (02), pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

A medalha é destinada às pessoas relevantes em serviços públicos e uma contemplação da Alerj, que já foi entregue a pessoas de destaque como Paulo Freire, Marielle Franco e Jair Bolsonaro. A iniciativa de entregar a honraria para Jorge Jesus partiu dos criadores da ideia Alexandre Knoploch (PSL), André Ceciliano (PT) e Rodrigo Bacellar (Solidariedade).

Contratado em junho após a saída de Abel Braga, Jesus soma o melhor aproveitamento entre os técnicos que comandaram o Flamengo na história recente. Após o empate em 1 a 1 com o Grêmio em partida de ida das semifinais da Libertadores, nesta quarta-feira (02), os números do português em 19 jogos disputados são 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas.