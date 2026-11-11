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A disputa entre Marrocos e Espanha pela sede da partida final da Copa do Mundo de 2030 tem registrado grandes desdobramentos nestes dias, em meio à expectativa pela decisão da Federação Internacional de Futebol sobre quem ficará com essa honra.

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De acordo com o jornal "AS", a Federação Internacional de Futebol (FIFA) deu continuidade nesta quarta-feira à sua turnê pelas cidades candidatas a sediar a Copa do Mundo de 2030, em Saragoça.

Os técnicos da Federação Internacional inspecionaram o andamento das obras no estádio La Romareda, um projeto que está um pouco atrasado em relação ao cronograma estabelecido, mas que deve ser concluído até o prazo final fixado pela Federação Internacional (2029).

Na verdade, a escolha definitiva das cidades-sede da Copa do Mundo será confirmada no segundo trimestre de 2027.

Vale ressaltar que as eleições da FIFA serão realizadas em 18 de março de 2027, no Marrocos, e não se espera que a decisão seja anunciada antes dessa data.

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Após a visita a Saragoça, a delegação seguirá para Madri, onde será recebida por Rafael Louzán, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, que sabe que os preparativos da Copa do Mundo chegaram a uma etapa decisiva e, por isso, não viajou a Praga, onde a seleção da Espanha enfrentará a República Tcheca, a fim de receber a delegação da FIFA.

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Na verdade, o próximo teste será na capital e em seus estádios: amanhã, quinta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, e no dia seguinte no estádio Metropolitano.

A final de 2030

O estádio Santiago Bernabéu é um dos principais candidatos a sediar a aguardada partida final, em meio a uma disputa com o Marrocos pela realização da final. A Espanha tem duas opções nessa corrida: o estádio Camp Nou, visitado pelos responsáveis dias atrás, que também cumpre os requisitos, enquanto o Marrocos conta com o estádio Hassan II, ainda em construção perto de Casablanca. Os responsáveis da FIFA visitarão o Marrocos antes do fim deste mês, depois de já terem visitado os três estádios em Portugal, o outro país-sede.

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Atualmente, eles se concentram na Espanha, e os organizadores destacam a importância dessa visita no processo de planejamento da Copa do Mundo.

A viagem inclui a visita aos estádios incluídos no dossiê de candidatura apresentado pela Espanha, ou seja, os nove estádios restantes após a desistência de Málaga e La Coruña.

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Ainda assim, isso não significa a exclusão de Valência e Vigo da disputa pela realização do Mundial, já que essas duas cidades, que também competem pela condição de sede, serão visitadas em futuro próximo, possivelmente antes do fim deste ano.

Grandes desdobramentos num dossiê espinhoso

A disputa entre Marrocos e Espanha pela honra de organizar a final da Copa do Mundo de 2030 se intensificou após as recentes movimentações de ambos os lados, o que indica grandes desdobramentos nesse dossiê no período que se aproxima.

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Marrocos, Espanha e Portugal compartilham a organização da Copa do Mundo de 2030, mas há uma grande disputa pela realização da partida final do torneio.

O estádio Hassan II, no Marrocos, é um dos principais candidatos a receber a partida final da Copa do Mundo de 2030, com uma capacidade planejada de cerca de 115 mil espectadores, o que o tornará o maior estádio de futebol do mundo em sua aguardada inauguração, prevista para 2029.

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Por outro lado, a Espanha aposta em sediar a final, já que possui muitos estádios grandes, com destaque para o Santiago Bernabéu e o Camp Nou.

A FIFA afirmou em setembro passado que o local de realização da final da Copa do Mundo será definido "no momento oportuno", indicando que começou, no decorrer deste mês de novembro, a visitar as cidades candidatas na Espanha, em Portugal e no Marrocos para avaliar sua adequação para sediar as partidas.