O Real Madrid teve um pênalti a seu favor na partida disputada no Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, no sábado, mas Mbappé não conseguiu aproveitar a oportunidade. Aos 39 minutos, o francês mandou a bola longe do gol, e o time merengue desperdiçou a chance de igualar o placar.
O especialista em estatísticas espanhol Alexis, conhecido como "Mister Chip", revelou que foi a primeira vez que Mbappé desperdiçou um pênalti mandando a bola para fora em suas participações no Campeonato Espanhol.
Ele acrescentou que o atacante francês chegou a 5 pênaltis perdidos desde a temporada 2024/2025 no Campeonato Espanhol, após ter cobrado 23 no mesmo período, tornando-se o jogador que mais desperdiçou pênaltis na competição desde aquela temporada.
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Nesse quesito, Mbappé superou o atacante do Mallorca Vedat Muriqi, que perdeu 3 pênaltis em 10 tentativas, e também o polonês Robert Lewandowski, atacante do Barcelona, que desperdiçou 3 em 7.
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Mister Chip apontou ainda que o último jogador do Real Madrid a desperdiçar um pênalti mandando a bola para fora no Campeonato Espanhol antes de Mbappé havia sido o francês Karim Benzema, no confronto contra o Elche que terminou empatado por 2 a 2, em 23 de janeiro de 2022.
Mbappé já havia sido criticado por falhas anteriores na marca da cal durante sua primeira temporada no Real Madrid, quando perdeu um pênalti contra o Liverpool, na Liga dos Campeões, e depois desperdiçou outro contra o Athletic Bilbao, no Campeonato Espanhol, em um curto intervalo de tempo.
A polêmica sobre a eficiência de Mbappé nas cobranças também voltou à tona em setembro de 2026, quando ele desperdiçou uma tentativa contra o Real Betis, defendida pelo goleiro Álvaro Valles, em uma partida que terminou com derrota do Real Madrid por 1 a 0. Na ocasião, o jornal espanhol "AS" apontou que o atacante francês havia perdido 5 de 24 pênaltis pelo Real Madrid em todas as competições, um índice de erro de 20,8%, sem contar as disputas por pênaltis.
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