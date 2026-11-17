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Os irmãos gêmeos Jurrien e Quinten Timber falaram sobre o vínculo que construíram no futebol após a dura derrota da Holanda por 5 a 0 para a Alemanha. Enquanto Quinten criticou duramente o desmoronamento da equipe, Jurrien deu uma atualização tranquilizadora sobre seu futuro no Arsenal.

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Uma trajetória compartilhada termina em pesadelo em Berlim

Para os irmãos gêmeos Jurrien e Quinten Timber, entrar em campo juntos com a camisa da Holanda representa a realização de um sonho que têm desde pequenos. No entanto, a partida mais recente pela seleção se transformou em uma experiência angustiante para a família: a equipe de Xavi Hernandez sofreu uma goleada sem precedentes por 5 a 0 diante da Alemanha no Olympiastadion.

Apesar de já ter garantido a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da UEFA, a Holanda viu sua organização defensiva desmoronar completamente após o intervalo. Assim, um marco de orgulho para os irmãos deu lugar a uma noite de reflexão.

Quinten critica duramente o desmoronamento da equipe

Em entrevista à ESPN após o apito final, o meio-campista do Crystal Palace Quinten Timber não mediu palavras ao analisar como um jogo equilibrado se transformou em uma goleada desastrosa no segundo tempo.

"Inaceitável. Fomos atropelados? Sim, 5 a 0. Ainda mais depois da última sexta-feira, quando jogamos muito bem. Hoje não foi bom o suficiente. Perder por 5 a 0 é inaceitável", afirmou Quinten, sem rodeios.

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"A Alemanha é uma boa equipe. Acho que hoje eles foram bem com a bola. Mas nós também criamos algumas chances no primeiro tempo, e o jogo poderia ter tomado outro rumo. Só que, em determinado momento, fica 2 a 0, 3 a 0 e então você simplesmente deixa o jogo escapar, com muita facilidade, na minha opinião. Acho que a coisa mais difícil no futebol é que, quando tudo vai bem, é fácil jogar bem. Quando as coisas não vão tão bem e você não joga bem como equipe, saber como reagir ou descobrir o que é preciso para reagir é a coisa mais difícil de todas no futebol. Vi que tivemos dificuldade com isso."

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Jurrien reconhece a dor e a realidade tática

Escalado em uma função pouco familiar na lateral esquerda, o defensor do Arsenal Jurrien Timber concordou com a dolorosa avaliação do irmão gêmeo e admitiu que o placar obrigou todo o elenco a encarar uma dura realidade.

"Perder por 5 a 0 dói. Como atleta, isso nunca é agradável quando jogamos futebol, e hoje não é diferente", admitiu Jurrien.

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"Um 5 a 0 também pode ser um 5 a 0 em que você pensa: não entregamos o jogo. Mas talvez a forma como aconteceu tenha tornado tudo ainda mais doloroso? Sim. Hoje tivemos um primeiro tempo em que poderíamos ter saído na frente e um segundo tempo em que quase tivemos sorte de perder por apenas 5 a 0. Há muito a aprender hoje, foi uma boa lição. Trata-se de mudar de posição em certos momentos. Já fiz isso outras vezes e, na maior parte do tempo, estou bastante acostumado. O técnico da seleção disse que ele é o nosso coringa, que podemos usá-lo em qualquer lugar. Isso é positivo para ele. É útil para ele ter um jogador que pode usar em várias posições. Está tudo bem para ele e para mim também."

Laço entre irmãos, lições e boas perspectivas nos clubes

Apesar da amarga decepção nesta janela de jogos internacionais, os dois irmãos ressaltaram que o vínculo único que têm em campo continua sendo uma fonte de força enquanto se preparam para as quartas de final em março e para os compromissos por seus clubes.

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"Para mim, pessoalmente? É sempre uma honra jogar pela seleção holandesa. É ainda mais especial por ser ao lado de Jurrien. A gente aprende mais uma vez", refletiu Quinten. "Você fala em ressaca, mas, no fim das contas, temos que juntar as cabeças, aprender, analisar o que precisava ter sido melhor e seguir em frente. Estamos trabalhando para alcançar algo como equipe, e eu também, pessoalmente. É assim que, acima de tudo, tento enxergar a situação."

Em meio ao desânimo após a partida, Jurrien também trouxe uma notícia bem-vinda ao dar uma atualização tranquilizadora sobre seu futuro no Arsenal: "Gosto muito do meu simples Arsenal, espero ficar por mais tempo... Vai dar tudo certo. É só uma questão de assinar. Sinto-me em casa, estou gostando muito daqui. Então, agora também estou vencendo em Londres. Estamos indo bem e acho que vamos disputar títulos nos próximos anos."