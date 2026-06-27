Falta de personalidade... Como Donis causou a eliminação da Arábia Saudita da Copa do Mundo?

Reportagens divulgadas hoje revelaram novos detalhes sobre o futuro do grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, após a decepcionante eliminação da Copa do Mundo de 2026, em meio a fortes indícios de que sua passagem pela “Verde” está chegando ao fim.

A seleção saudita havia sido eliminada da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, após somar apenas dois pontos em três partidas — com empates contra o Uruguai e Cabo Verde e uma derrota para a Espanha —, ficando em quarto lugar no Grupo 8, o que gerou uma onda generalizada de críticas à comissão técnica.

De acordo com o que foi divulgado pelo canal Al Arabiya, o futuro de Donis já era tema de discussão nos bastidores da Federação Saudita de Futebol mesmo antes do confronto contra Cabo Verde, diante da convicção dos dirigentes de que a seleção precisava de uma mudança na liderança técnica, independentemente do resultado da última partida.

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O canal acrescentou que uma das principais observações feitas pelos dirigentes da Federação em relação ao técnico grego foi a falta de personalidade forte no relacionamento com os jogadores, o que se refletiu na condução das partidas e nas decisões técnicas, além de não ter conseguido impor uma identidade clara à seleção durante o período em que esteve no comando.

Fontes indicaram que a Federação Saudita considera que a próxima fase exige a contratação de um técnico com personalidade de liderança e maior experiência na gestão de seleções, em preparação para os próximos compromissos, com destaque para a Copa do Golfo “Khaliji 27” e a Copa da Ásia de 2027.

Georgi Jesus, ex-técnico do Al-Nassr saudita, é considerado o principal candidato a assumir o cargo após sua saída do clube.