No momento em que Kylian Mbappé sonha em alcançar o trono da Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira, surgem no horizonte sinais de tensão entre o craque francês e o Real Madrid, depois de ele sentir, segundo relatos da imprensa espanhola, que seu clube não lhe oferece o apoio esperado na disputa pelo prêmio individual, ao contrário da postura do Barcelona em apoio ao seu jovem talento Lamine Yamal.

O site francês "Foot Mercato" noticiou, citando o jornal espanhol "Mundo Deportivo", que Mbappé ficou surpreso com a forma como o Real Madrid lidou com a questão da Bola de Ouro, já que esperava um maior respaldo do seu clube em sua busca pela conquista do prêmio, o que pode aumentar sua sensação de frustração, apesar do apoio que recebe de seu treinador José Mourinho.

O atacante francês, que chegou a Madri com grandes expectativas, almeja consolidar sua posição como um dos líderes do projeto esportivo do clube e um dos maiores craques do futebol mundial, mas a ausência do apoio esperado na disputa pela Bola de Ouro pode levantar questionamentos sobre o seu lugar dentro do time.

As pressões sobre Mbappé aumentam diante das altas expectativas e da forte concorrência dentro do Real Madrid, além da necessidade de continuar apresentando bons desempenhos e decidir os grandes jogos. Ainda assim, esses relatos não significam necessariamente a existência de um rompimento entre o jogador e o clube, já que o francês segue sendo um dos principais pilares do time.

Diante das notícias que ligaram seu nome a uma transferência para o Liverpool nas últimas semanas, o desempenho de Mbappé dentro de campo será um fator decisivo para definir os contornos da próxima etapa, enquanto as atenções se voltam para o confronto contra o Villarreal, que representa uma nova oportunidade para o capitão da seleção da França brilhar e responder às críticas, em meio a um clima de incerteza sobre sua relação com a diretoria do Real Madrid.



