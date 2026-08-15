O Chelsea encerrou a pré-temporada para a nova temporada com uma vitória convincente sobre a Real Sociedad, mas a equipe ainda precisa resolver um problema fundamental antes de se declarar uma verdadeira candidata ao título da Premier League.

O Chelsea venceu por 3 a 1 a Real Sociedad no estádio de Stamford Bridge, na primeira aparição do técnico Xabi Alonso diante da torcida do clube, depois de assumir o comando da equipe como sucessor do antigo treinador, com o objetivo de melhorar os resultados da temporada passada, na qual o Chelsea terminou em décimo lugar.

Apesar do grande apoio que Alonso recebeu no mercado de transferências, Alan Smith, ex-atacante do Arsenal, acredita que a posição de goleiro ainda representa um ponto fraco evidente, alertando que o Chelsea não será capaz de brigar pelo título se continuar dependendo de Robert Sánchez como goleiro titular.

Smith afirmou em declarações ao site "Metro": "Sánchez precisava evoluir há algum tempo, e isso se tornou uma deficiência clara no elenco do Chelsea. O clube fez esforços para reforçar a linha defensiva com a contratação de Maxence Lacroix e zagueiros mais jovens, mas se você quer brigar pelo título da liga, não acho que Sánchez seja o goleiro ideal".

E acrescentou: "O Chelsea gastou muito dinheiro, e não sei se ainda tem espaço para gastar mais com um goleiro, mas Sánchez parece, no momento, ser a primeira opção".

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Sánchez chegou ao Chelsea vindo do Brighton por 25 milhões de libras esterlinas em 2023, mas não apresentou um desempenho convincente de forma constante e cometeu vários erros decisivos durante suas três temporadas com a equipe. O goleiro espanhol começou o último amistoso diante da Real Sociedad.

O Chelsea havia contratado Morgan Rogers do Aston Villa por 117 milhões de libras esterlinas, além de Maxence Lacroix, Marco Palestra, Valentín Barco e Pep Chavarría. A equipe também foi reforçada com experiência por meio das contratações de Jordan Henderson e Danny Welbeck.

Apesar das apostas de alguns de que o Chelsea seja o cavalo negro da nova temporada, Smith acredita que a briga pelo título ficará restrita a Arsenal e Manchester City, sendo este último considerado o principal rival do atual campeão.

Smith afirmou: "Vejo o Manchester City como o principal rival do Arsenal. Há um ponto de interrogação por causa da presença de um novo treinador (Maresca), mas ainda acredito que ele é o único rival capaz de ameaçá-lo". Ele também escolheu o Arsenal para vencer a liga novamente.

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