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argentina(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Falha de segurança coloca jogadores da Argentina em risco na Copa do Mundo

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Uma nova crise antes da Copa do Mundo

Uma falha de segurança causou o vazamento dos dados dos passaportes de todos os jogadores da seleção argentina, antes do amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, na terça-feira passada, contra a Islândia, incluindo o astro do Inter de Miami e lenda do Barcelona, Lionel Messi.

Os números dos passaportes incluídos na lista oficial da equipe deveriam ter sido ocultados antes de serem divulgados à mídia e ao público, mas foram divulgados sem qualquer censura no Estádio Jordan-Hare, no estado do Alabama, segundo a agência Reuters.

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A Argentina venceu a Islândia por 3 a 0, em partida que marcou o retorno de Messi após lesão, com ele marcando um gol de pênalti apenas dois minutos após entrar como substituto.

Messi se tornou o jogador mais velho a marcar um gol na história da Argentina, aos 38 anos e 11 meses, superando por dois meses Ángel Lapruna, que detinha o recorde anterior desde 1957.

A Argentina, atual campeã mundial, disputará o Grupo 10, ao lado de Argélia, Jordânia e Áustria.

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