Fagner desfalca Corinthians nas quartas de final do Paulista

Lateral-direito estará na Europa com a Seleção Brasileira e não retornará a tempo de disputar a competição regional

O anúncio da convocação de Fagner para a é motivo de comemoração para o jogador, mas preocupação para o .

Acontece que o lateral-direito se apresentará à equipe nacional no decorrer dessa semana e, consequentemente, não disputará a última rodada do , marcada para esta quarta-feira (20), quando o alvinegro jogará contra o .

Além disso, a primeira partida das quartas de final do torneio regional, prevista para acontecer no próximo domingo (24), será um dia após o amistoso que o disputará contra o Panamá em . Como o grupo treinado por Tite ainda terá o jogo contra a na terça-feira (26), dificilmente o camisa 23 corinthiano se juntará ao restante do elenco para o duelo de volta, agendado para a quarta-feira seguinte (27).

Os mais de 9.600 km de distância entre Praga e podem ser superados através de um voo fretado, mas é pouco provável que, em menos de 24 horas, o lateral entre em campo no Sinobo Stadium, atravesse o continente e esteja disponível para Fabio Carille.

Diante da situação, o provável substituto nos três compromissos dos paulistas seja Michel, que chegou no clube em outubro mas recebeu poucas chances até o momento.