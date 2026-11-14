Fabrizio Romano põe fim à polêmica sobre a saída de Hamza Abdelkarim

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Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, encerrou a polêmica sobre a possibilidade de saída do atacante egípcio Hamza Abdelkarim rumo ao Como, da Itália, vindo do Barcelona.

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Circulam rumores sobre a possibilidade de Hamza Abdelkarim deixar o clube por empréstimo rumo ao Como, em busca de uma participação maior nas partidas.

Fabrizio Romano escreveu, em sua conta na rede social X: "Pessoas próximas a Hamza Abdelkarim negaram a existência de negociações com o Como".

E completou: "Pessoas próximas a Hamza Abdelkarim confirmaram que não há qualquer intenção de deixar o Barcelona durante a janela de transferências de inverno, em janeiro".

O Barcelona havia renovado recentemente o contrato de seu jovem jogador Hamza Abdelkarim, até o verão de 2030.

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Ao mesmo tempo, o site Tribuna afirmou que o Barcelona não planeja permitir a saída de Hamza Abdelkarim durante a próxima janela de transferências de inverno, uma vez que se espera que o atacante egípcio permaneça no clube catalão ao menos até o próximo verão.

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Seu pai, Mohamed Abdelkarim, negou as informações que ligaram o jogador, de 18 anos, a uma transferência durante o inverno para o Como, que é treinado pelo ex-jogador do Barcelona Cesc Fàbregas.

Mohamed Abdelkarim disse ao site Erem News: "O que se diz sobre a saída de Hamza Abdelkarim do Barcelona não é verdade, e os rumores que circulam sobre sua transferência para o Como, da Itália, são inventados".

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Apesar da pouca participação do jogador com a equipe principal, o Barcelona deseja dar continuidade à sua evolução dentro do ambiente do clube.

O plano atual consiste em treiná-lo com a equipe do técnico Hansi Flick, dando-lhe a oportunidade de disputar partidas e ganhar experiência com o time reserva do Barcelona ou com as equipes de base, incluindo a Liga dos Campeões da Europa de juvenis quando necessário.

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Flick também poderá lhe conceder algumas oportunidades de participação quando decidir poupar alguns de seus jogadores titulares.

Segundo as informações, o Barcelona está satisfeito com o desempenho do jovem jogador e deseja que ele se acostume totalmente à filosofia de jogo do clube e à sua cultura.

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Está previsto que uma decisão sobre seu empréstimo ou sobre lhe conceder um papel maior dentro da equipe seja tomada durante o próximo verão.

Hamza Abdelkarim disputou duas partidas pelo Barcelona no Campeonato Espanhol nesta temporada, ambas como substituto, totalizando apenas 12 minutos.

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A ausência do jogador de uma participação regular na equipe principal fez surgir especulações sobre a possibilidade de seu empréstimo, e o Como esteve entre os clubes cujo nome foi associado ao interesse em sua contratação. Mas as declarações de seu pai descartaram sua saída no momento.

O Como é um dos clubes de maior destaque em dar oportunidade a jovens talentos promissores, como Nico Paz e Jacopo Ramon, sob o comando do técnico espanhol Cesc Fàbregas.

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O Como vive um período especial em termos de resultados, ocupando a quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano, com 23 pontos, após disputar 11 rodadas.

O Como também obteve resultados expressivos no cenário europeu, ocupando a quarta posição na tabela de classificação da Liga dos Campeões da Europa, com 9 pontos, resultado de 3 vitórias e uma única derrota.