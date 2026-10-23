Fàbregas revela o momento que marcará o fim de sua passagem pelo Como

confirmouCesc Fàbregas afirmou que nunca pensou em deixar o Como, em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de o treinador do Sassuolo, Alberto Aquilani, vir a sucedê-lo no cargo algum dia.

O treinador espanhol falou durante a coletiva de imprensa que concedeu nesta sexta-feira, antes do aguardado confronto deste sábado contra o Sassuolo comandado por Aquilani, que acontece apenas três dias após o Como atropelar o Manchester United por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa. O presidente do clube, Mirwan Suwarso, havia elogiado recentemente Aquilani.

Fàbregas disse, de acordo com o que foi divulgado pelo site "Football Italia": "Nunca pensei em ir embora. Se começasse a pensar nisso, talvez esse fosse o meu fim aqui, mas nunca fiz isso. Posso certamente dizer coisas positivas sobre ele, pois seu estilo de futebol é muito parecido em termos de ideias. Vocês estão me fazendo pensar nisso agora, mas estou muito tranquilo em relação à carreira dele e ao que ele vai conquistar no futuro".

O nome de Fàbregas foi associado a vários grandes cargos de treinador desde que levou o Como ao acesso e à classificação para a Liga dos Campeões da Europa, incluindo Inter de Milão e Bayer Leverkusen em 2025, mas ele preferiu permanecer no cargo. Os dois treinadores se conheceram pela primeira vez na segunda divisão italiana, quando Aquilani comandava o Pisa.

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Fàbregas acrescentou: "Admiro muito o Alberto como treinador, suas ideias e sua coragem, e a forma como suas equipes jogam futebol. Ele me ligou no verão passado porque queria muito contratar Rispoli para o Catanzaro. Rispoli foi o primeiro jogador que treinei na vida, então enviá-lo ao Alberto me deu total tranquilidade".

O treinador do Como também explicou o motivo pelo qual nunca tira o jogador Nico Paz de sua escalação, dizendo: "Você precisa conhecer a pessoa e que tipo de rapaz ele é. Nico não é do tipo que precisa de orientação constante; quanto menos você fala com ele, melhor, porque ele tem uma mentalidade impressionante. Estamos juntos há mais de dois anos e ele evoluiu enormemente, a ponto de talvez ser um dos três melhores defensores da equipe. Essa mentalidade faz a diferença até antes de ele começar a disputa, e é por isso que nunca o tiro de campo".

Vale lembrar que o Como mantém seu brilho nesta temporada sob o comando de Fàbregas, ocupando a quinta colocação com 14 pontos após 7 rodadas, a apenas 5 pontos do líder Inter.