A expulsão de Facundo Bernal, jogador do Real Betis, diante do Barcelona aos 54 minutos, neste sábado, pela LaLiga, voltou a colocar os holofotes sobre uma estatística relacionada aos períodos de superioridade e inferioridade numérica entre os três maiores clubes do Campeonato Espanhol na última década, que mostra o time catalão jogando com um jogador a mais por períodos muito mais longos do que Real Madrid e Atlético de Madrid.

Bernal recebeu cartão vermelho direto após dar uma cabeçada em Lamine Yamal, na partida que terminou com vitória do Barça por 5 a 2, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Leia também

Os bastidores da decisão: por que Flick deixou Hamza Abdelkarim fora do time principal do Barcelona?

Estatísticas da Liga dos Campeões: Real Madrid é o rei histórico das viradas, com o Barcelona em segundo

Segundo o perfil "MisterChip", especializado em estatísticas, o Barcelona jogou 1.333 minutos com superioridade numérica sobre seus adversários na última década, contra 471 minutos em inferioridade numérica, o que resulta em um saldo de 862 minutos a seu favor.

Em contrapartida, o Real Madrid disputou 570 minutos com superioridade numérica, contra 661 minutos em inferioridade, com saldo de -91 minutos, enquanto o Atlético de Madrid jogou 499 minutos com um homem a mais e 829 minutos com um menos, saldo de -330 minutos.

No quesito cartões vermelhos, os mesmos números indicam a expulsão de 30 jogadores do Barcelona contra 55 dos adversários, uma diferença positiva de 25 casos em favor do time catalão.

Já o Real Madrid teve 35 jogadores expulsos contra 38 de seus adversários, uma diferença positiva de 3 casos, enquanto o Atlético de Madrid teve 45 expulsões contra 29 das equipes rivais, uma diferença negativa de 16 casos.

A estatística se limita às expulsões de jogadores que estavam em campo, sem contabilizar os cartões vermelhos aplicados a reservas.







