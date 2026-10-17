Expulsão polêmica de Morata na segunda divisão: o que diz o relatório do árbitro?

O relatório do árbitro da partida entre Leganés e Córdoba revelou os detalhes da expulsão de Álvaro Morata, atacante da equipe madrilena, durante a derrota de seu time por 1 a 0 no estádio de Butarque, na noite da última sexta-feira, na quarta rodada consecutiva em que o Leganés sofre uma derrota na segunda divisão espanhola.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a partida teve uma expulsão chamativa de Morata, considerado a contratação mais importante do clube nesta temporada, após ele passar apenas meia hora dentro de campo.

O atacante madrileno entrou aos 63 minutos, substituindo Soko, antes de deixar o campo expulso aos 91 minutos, após receber o segundo cartão amarelo do árbitro Eder Mayo.

A primeira advertência veio apenas sete minutos depois de Morata entrar em campo.

Segundo o que consta no relatório do árbitro, o jogador recebeu o primeiro cartão amarelo por "enfrentar um adversário sem dirigir-lhe ofensa ou ameaça", sendo Isma Ruiz, jogador do Córdoba, a outra parte envolvida no episódio.

Já a segunda advertência veio durante os acréscimos da partida, depois que o árbitro puniu Morata por "fazer observações de caráter técnico sobre uma de minhas decisões", conforme registrou em seu relatório.

O árbitro esclareceu, no trecho referente aos casos de expulsão, que o ex-atacante espanhol recebeu o cartão vermelho em consequência do acúmulo de cartões.

Esta é a primeira expulsão de Morata nesta divisão ao longo de sua carreira no futebol, que não teve um início positivo desde sua transferência para o Leganés.

O atacante disputou sete partidas desde sua estreia contra o Las Palmas, no dia 4 de setembro, totalizando 434 minutos, mas até agora não conseguiu marcar nenhum gol.

Morata será desfalque na próxima partida de sua equipe, marcada para o próximo sábado contra o Real Mallorca, que será realizada novamente no estádio de Butarque.



