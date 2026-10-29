Explosão de jovens! Ancelotti escolhe 15 estrelas sub-23 em grande reformulação da seleção brasileira

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O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou 26 jogadores para os amistosos internacionais de novembro, em Singapura, contra o Japão e a seleção anfitriã. O italiano apresentou seu plano de acelerar a renovação da equipe sem abrir mão de uma base forte.

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Ancelotti anuncia a última convocação da seleção brasileira em 2026

Carlo Ancelotti anunciou oficialmente, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, uma lista de 26 jogadores para os últimos compromissos internacionais do Brasil em 2026. A seleção brasileira viajará ao Sudeste Asiático para enfrentar o Japão em 14 de novembro, antes de jogar contra a anfitriã Singapura em 17 de novembro, no Estádio Nacional de Singapura.

A lista inclui 15 jogadores com menos de 23 anos e nove aptos a uma convocação para a seleção olímpica.

Os jogos marcarão o primeiro reencontro do Brasil com o Japão desde o confronto entre as equipes na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

Ancelotti detalha estratégia de renovação da seleção

Na entrevista coletiva de anúncio da convocação, Ancelotti explicou sua intenção de criar uma nova dinâmica para a seleção. "Este é um período em que, mais do que focar na qualidade do adversário, precisamos nos concentrar no que temos de fazer, no projeto de renovação da equipe, na busca por uma nova geração", afirmou Ancelotti.

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"É um grupo muito equilibrado, muito jovem... É uma equipe muito voltada para o futuro."

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"Temos de nos renovar jogando bem, dando o nosso melhor para alcançar o único objetivo, que é vencer o jogo, e ao mesmo tempo acompanhar a evolução desses jovens jogadores", acrescentou.

Lista completa de convocados do Brasil para os amistosos em Singapura

A lista de 26 jogadores de Ancelotti reúne grandes estrelas do futebol mundial e jovens promissores em todas as posições:

Goleiros: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba).

Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Turin), Pedro Morisco (Coritiba). Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome).

Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Rome). Meio-campistas: Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

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Seleção brasileira traça caminho até a Copa América de 2028

Os próximos amistosos marcam a oitava convocação de Ancelotti como técnico do Brasil, enquanto ele prepara a equipe para compromissos futuros.

A comissão técnica acompanhará a evolução individual dos jogadores antes das partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

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A equipe de Ancelotti se reunirá em Singapura no início do próximo mês.