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O marroquino Yassir Zabiri, atacante do Racing Santander, passou a atrair o interesse de vários clubes europeus depois do ótimo início nesta temporada. No entanto, seu atual clube não parece disposto a abrir mão dele na próxima janela de transferências de inverno, a não ser mediante condições financeiras excepcionais.

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Zabiri vem fazendo uma temporada de destaque no Campeonato Espanhol: marcou 11 gols em 13 partidas, entrou na briga pela artilharia e ocupa a terceira posição no ranking da competição, atrás do francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, e do brasileiro Raphinha, jogador do Barcelona, e à frente do espanhol Lamine Yamal.

O atacante marroquino chamou a atenção no último confronto contra a Real Sociedad, ao marcar dois gols, aos seis e aos oito minutos, confirmando seu valor ofensivo e reforçando seu lugar entre as principais revelações da temporada na Espanha.

De acordo com o que o programa espanhol "El Chiringuito" informou anteriormente, Zabiri deseja muito se transferir para o Barcelona, clube cuja camisa o jogador já havia dito, há dois anos, sonhar em vestir.

As informações indicam que seu valor de mercado, ou o montante previsto para liberá-lo, gira em torno de 20 milhões de euros. Seu nome também foi associado ao interesse do Real Betis, além do clube catalão.

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No entanto, as ambições dos clubes interessados esbarram na posição do Racing Santander, que não pretende abrir mão de seu atacante antes de 30 de junho, segundo a rede "Foot Mercato", citando a rádio "SER Cantabria".

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Zabiri defende o time espanhol por empréstimo do Rennes, da França, e o acordo de empréstimo não inclui cláusula que permita encerrar a passagem antecipadamente durante a janela de transferências de inverno.

Segundo o jornal "AS", o clima é de tranquilidade nos bastidores do Racing quanto ao futuro do jogador, já que o clube entende que a decisão sobre sua permanência no elenco segue em suas mãos até o fim da temporada.

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O clube espanhol não descarta totalmente a saída do atacante marroquino em janeiro, mas a condiciona à chegada de uma proposta excepcional ao Rennes, dono dos direitos do jogador, com o Racing Santander recebendo uma compensação financeira alta, já que se recusa a enfraquecer o elenco durante a temporada e quer manter sua principal arma ofensiva para alcançar seus objetivos.

Por sua vez, Zabiri parece satisfeito com sua situação atual, tanto no clube quanto na seleção do Marrocos, da qual se tornou uma peça importante, o que faz com que a definição de seu futuro também dependa de um consenso entre as partes envolvidas sobre qualquer passo possível.

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Novo prêmio confirma o grande momento de Zabiri

O destaque do atacante marroquino não se limitou aos números de artilharia: ele recebeu o prêmio "Jugador Cinco Estrellas", oferecido pela empresa "Mahou", como o melhor jogador do Racing Santander no último mês de outubro.

A escolha de Zabiri veio depois de ele participar das três partidas que o time disputou pelo campeonato naquele mês: marcou um gol no empate por 2 a 2 com o Valencia, em 11 de outubro, participou da derrota por 2 a 0 para o Osasuna, em 18 de outubro, e depois balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, no dia 24 do mesmo mês.

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O prêmio é concedido mensalmente, com a participação da torcida do clube na escolha do vencedor, e Zabiri recebe assim um reconhecimento adicional pelo que vem fazendo pelo time, num momento em que crescem as especulações sobre seu futuro e sobre uma possível transferência para um dos grandes clubes da Espanha em janeiro.