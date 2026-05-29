Exclusivo para o Koora... Crespo surpreende o Barcelona com seu conselho a Álvarez

Hernán Crespo, ex-atacante da Argentina, deu um conselho ao seu compatriota Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid, que deve ser transferido para um novo clube durante a próxima janela de transferências de verão.

A polêmica em torno do futuro de Álvarez, que encerrou a temporada com o Atlético de Madrid marcando 20 gols e dando 9 assistências em 49 partidas em todas as competições, e se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a camisa da seleção argentina, não dá sinais de acalmar.

Apesar das negativas dos dirigentes do Atlético de Madrid e do próprio Álvarez, várias reportagens da imprensa indicaram que o jogador de 26 anos está perto de se transferir para o Barcelona neste verão, em meio à expectativa do Paris Saint-Germain, que também está interessado em contratar o jogador.

Crispó e Álvarez têm em comum o fato de serem atacantes argentinos que começaram suas carreiras profissionais vestindo a camisa do River Plate, antes de seguirem para a Europa.

Crispó aconselhou Álvarez a permanecer no Atlético de Madrid, afirmando, em entrevista à Koora a ser publicada posteriormente: “Julian já joga em um dos melhores clubes do mundo, e isso também deve ser valorizado. Se ele se sente importante e tem continuidade, não há necessidade urgente de partir”.

No entanto, Crispo esclareceu: “Mas o Barcelona sempre será um clube especial para qualquer jogador de futebol”.

O ex-atacante do Chelsea concluiu sua fala dizendo: “O mais importante é que ele tome sua decisão com base em seu desenvolvimento e felicidade esportiva”.

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