A derrota do Barcelona ontem, domingo, diante do Real Madrid, por dois gols a um, no clássico do primeiro turno do Campeonato Espanhol, provocou um amplo debate sobre o desempenho do técnico do Barça, Hans Flick, contra os grandes treinadores.

Apesar das conquistas que Flick alcançou com o Barcelona, desde que o clube catalão o contratou no verão de 2024, a trajetória do treinador com o Barça apresentou uma grande falha, representada pela dificuldade diante dos grandes treinadores, com raras exceções.

Na primeira temporada de Flick com o Barcelona, ele sofreu uma derrota dolorosa diante do Atlético de Madrid, comandado pelo técnico argentino Diego Simeone, pelo placar de 2 a 1, antes de vencer o jogo de volta por 4 a 2.

Mas Flick conseguiu superar Carlo Ancelotti, então técnico do Real Madrid, na ida e na volta.

E o Barcelona deu adeus à Liga dos Campeões da Europa, nas semifinais, diante da Inter de Milão, que era comandada por Simone Inzaghi.

E na temporada seguinte, 2025/2026, Flick perdeu para o Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, pelo placar de 2 a 1, e perdeu o clássico diante do Real Madrid, comandado por Xabi Alonso, pelo mesmo placar.

Flick também perdeu para o Chelsea, comandado por Enzo Maresca, na Liga dos Campeões, pelo placar de 3 a 0, e deu adeus ao torneio continental diante do Atlético de Madrid, comandado por Simeone.

Também perdeu para Simeone na semifinal da Copa do Rei, por 4 a 0 na ida, e, apesar da vitória na volta por 3 a 0, acabou eliminado do torneio.

E na temporada atual perdeu para o Paris Saint-Germain, pelo placar de 4 a 2 na Liga dos Campeões da Europa, completando o calvário diante dos grandes treinadores com a derrota no clássico de ontem.

Essa crise coloca os sonhos do Barcelona, especialmente no âmbito continental, em risco, já que o clube catalão espera conquistar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez desde 2015.

E, caso essa dificuldade persista, o sonho continental do Barcelona enfrenta um perigo real, especialmente porque chegar ao pódio da conquista exige superar muitos dos grandes clubes europeus.