Riera, agora técnico do Estrela Vermelha de Belgrado após uma breve passagem às margens do rio Meno, culpou o árbitro alemão Florian Badstübner pela derrota por 3 a 2 para o FC Lugano na Liga Conferência, apesar de sua equipe ter ficado à frente no placar duas vezes. Ele contestou, sobretudo, o pênalti marcado após Mahmudu Bajo, que havia entrado no decorrer da partida, agarrar Beckham Castro pouco antes do fim do jogo. O lance acabou resultando no gol da vitória dos suíços.

"Não quero parabenizar o Lugano", disse Riera após a derrota de sua equipe. "Não quero ser suspenso, mas exijo que o clube investigue o que está acontecendo conosco. Por causa dos pênaltis, não estamos na Liga Europa. Não vou falar sobre futebol." Ele também reclamou: "Este é o meu clube, quero participar das competições. Talvez a Uefa não queira nos ver na Europa? Então que digam por quê."

A irritação de Riera se deve, sobretudo, ao desempenho decepcionante do tradicional clube sérvio nas competições internacionais. Enquanto o Estrela Vermelha caminha para o título nacional, com seis pontos de vantagem sobre os concorrentes, as coisas ainda não engrenaram na Europa sob o comando do espanhol.

Estrela Vermelha de Belgrado perdeu vaga na Liga Europa de forma espetacular com Albert Riera

Antes mesmo da chegada de Riera, o clube de Belgrado já havia sido eliminado pelo Hapoel Beer Sheva na terceira fase das eliminatórias da Liga dos Campeões, o que custou o cargo de seu antecessor, Dejan Stankovic. Um claro indício de que as competições europeias são o parâmetro pelo qual um técnico é avaliado na capital sérvia. Depois da chegada de Riera, o Estrela Vermelha também foi eliminado de forma espetacular pelo Viktoria Pilsen nas eliminatórias da Liga Europa. Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, sofreu uma goleada por 5 a 1 na volta, após a prorrogação, em uma partida que teve dois pênaltis.

Na fase de liga da Liga Conferência, um pouco mais curta que a das duas competições maiores, a equipe segue com zero ponto após a derrota na estreia. Ainda assim, o Estrela Vermelha foi superior durante boa parte do jogo em Lugano, ao menos na avaliação de Riera. "Em determinados momentos da partida, fizemos uma atuação magistral. Só havia um time em campo", disse o treinador de 44 anos, que, por causa do resultado, "é claro que não estava satisfeito". "Não estávamos bem fisicamente, posso dizer isso. Mas também dói que os árbitros já estejam nos prejudicando há dois jogos na Europa. Estou frustrado e decepcionado, mas satisfeito com o desempenho dos meus jogadores."

Por outro lado, embora o clube de Belgrado tenha controlado a partida, os suíços finalizaram muitas vezes. Ao fim, foram registrados 18 chutes a gol e um valor de gols esperados (xG) de 2,29 a 1,23.

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Albert Riera recebe garantia de permanência no cargo, e dirigente já vê o Estrela Vermelha de Belgrado como campeão

Por enquanto, Riera não precisa temer pelo emprego. O diretor-geral Zvezdan Terzic deu respaldo ao técnico após a derrota. "Não me lembro da última vez que fizemos uma partida de nível tão alto e com tanto domínio como esta. Não importa quem seja o adversário: é assim que o Estrela Vermelha deve jogar sempre", disse. "Há anos falamos que queremos o estilo de futebol espanhol, com muitos passes, jogo ofensivo e pressão alta, e tivemos tudo isso."

Ainda assim, Terzic classificou a temporada atual, "com todo o atrevimento e arrogância", como uma preparação para as eliminatórias da Liga dos Campeões de 2026/27. E, após apenas onze rodadas do Campeonato Sérvio, declarou: "Já somos campeões". Na próxima quinta-feira, o adversário será o FC Copenhague, pela Liga Conferência, mas a partida não será decisiva para o futuro de Riera. "Nossa posição em relação a Riera não vai mudar, mesmo que percamos para o Copenhague", afirmou Terzic.

Albert Riera fracassou de forma retumbante no Eintracht Frankfurt

Riera, por sua vez, está muito satisfeito com os jogadores à sua disposição, segundo Terzic: "Quando negociamos, há um mês, ele disse que não trocaria o elenco do Estrela Vermelha pelo do Eintracht Frankfurt. Isso significa que ele está muito satisfeito com os jogadores que tem." Aparentemente, a exceção é Aleksandar Katai, recentemente suspenso por Riera. O jogador de 35 anos já disputou 328 partidas pelo clube de Belgrado e marcou nada menos que 160 gols.

Em Frankfurt, Riera já havia se desentendido com outras pessoas repetidas vezes e tampouco hesitava em criticar duramente os próprios jogadores. Em determinado momento, afastou nomes importantes como Mario Götze e Jonathan Burkardt. Após apenas quatro vitórias em 14 jogos e sem conseguir uma vaga nas competições internacionais, o clube de Hessen acabou se separando de Riera, que então disparou críticas contra os dirigentes da SGE Axel Hellmann e Markus Krösche.