Ex-técnico da Argentina: Messi é um grande mentiroso e supera Maradona neste quesito

Lionel Messi se despediu da seleção da Argentina com a vitória sobre o Benin (3 a 0), em uma noite emocionante no estádio Monumental. À margem da partida, Julián Camiño, ex-auxiliar técnico da seleção do Tango, revelou, durante entrevista à rede argentina "TyC Sports", um lado menos conhecido da personalidade da "Pulga" e suas habilidades no jogo do truco (um jogo de cartas de grande popularidade na América do Sul).

Camiño foi auxiliar do treinador Alejandro Sabella durante seu comando da seleção da Argentina entre 2011 e 2014. Ele falou sobre suas lembranças mais afetuosas com Messi, abordando detalhes das partidas de truco, o jogo de cartas mais famoso da Argentina.

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E disse, sorrindo: "As partidas de truco que jogávamos, para mim são as melhores lembranças. Nós com ele (Messi), o melhor do mundo".

Camiño revelou uma característica particular que torna Messi um adversário difícil à mesa de jogo: "Um mentiroso terrível, e ainda por cima te apressa. Te apressa. Nós queríamos jogar no relógio e ele não queria. O relógio dele custava 300 mil dólares e o nosso 20, hã".

Messi ou Maradona?

Durante sua carreira como jogador, Camiño foi companheiro de equipe do lendário Diego Armando Maradona na seleção, e também dividiu com ele partidas de truco.

E ele não hesitou em decidir entre Maradona e a "Pulga" na mesa de jogo: "Com o Diego e com o pai do Diego, o pai e o sogro do Diego, os dois eram incríveis. No topo, você não imagina como esses dois jogavam truco. Mas no jogo do truco o Messi é melhor, sem nenhuma dúvida, um grande mentiroso".



