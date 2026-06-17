Ex-técnico da Arábia Saudita defende Donis: um empate contra o Uruguai não é fácil

Juan Antonio Pizzi, ex-técnico da seleção saudita, defendeu o grego Georgios Donis, atual técnico da “Verde”, contra as críticas que ele recebeu após o empate com o Uruguai na Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita empatou com a uruguaia por 1 a 1, durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Após a partida, Donis foi alvo de críticas severas por parte de alguns jornalistas e astros do futebol saudita, sob a alegação de ter adotado uma postura excessivamente defensiva no segundo tempo.

No entanto, Pizzi discordou dessas opiniões, em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, onde afirmou que empatar com uma seleção do porte da Uruguai não é algo fácil.

Ele explicou: “Fiquei muito feliz com o resultado, não apenas porque foi contra um adversário forte, mas também porque refletiu a personalidade da seleção e sua capacidade de acompanhar as grandes seleções em torneios como este”.

E acrescentou: “A Uruguai é uma seleção com uma história grandiosa e vasta experiência na Copa do Mundo, e enfrentá-la não é fácil para nenhuma equipe”.

E concluiu: “Por isso, conseguir um resultado positivo contra a Uruguai é algo importante e dá aos jogadores um grande impulso moral para as próximas partidas”.

Vale lembrar que Pizzi comandou a seleção saudita na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, mas não conseguiu passar da fase de grupos, após derrotas para a Rússia e para a própria Uruguai, antes de conquistar uma única vitória sobre a seleção do Egito.