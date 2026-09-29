Ex-Real Madrid explica escolha por clube da Série D e revela dúvida antes do acerto

Aos 50 anos, Míchel Salgado dará um novo passo em sua carreira, desta vez começando no futebol brasileiro. Ex-lateral do Real Madrid e da seleção espanhola, o atleta aposentado iniciará seu primeiro trabalho como treinador efetivo de um clube no Brasil pelo North, de Montes Claros, que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2027. Antes de fechar o acordo, porém, o espanhol teve dúvidas sobre a mudança e chegou a viajar ao país para conhecer de perto a estrutura do clube.

A decisão passou diretamente pelo contato com a diretoria do North. Salgado revelou, em entrevista à ESPN, que o presidente Victor Oliveira foi importante para convencê-lo a conhecer o projeto antes da assinatura. A visita a Montes Claros aconteceu cerca de um mês antes do anúncio e incluiu uma passagem pelo centro de treinamento e conversas com os responsáveis pelo clube.

"O presidente se esforçou muito para me contratar desde o início. Ele me convidou para conhecer a estrutura em Montes Claros”, disse.

O convite chamou a atenção de Salgado justamente pelo perfil do projeto. O North disputará a primeira divisão do Campeonato Mineiro em 2027 e terá pela primeira vez um calendário nacional com Série D e Copa do Brasil. O espanhol contou que precisou refletir sobre a oportunidade antes de decidir, mas se mostrou atraído pela possibilidade de conhecer uma realidade diferente no futebol e trabalhar em um país onde o esporte ocupa papel central na cultura.

“É uma equipe jovem e com muita vontade de realizar coisas. Pensei muito, mas tenho vontade de viver uma experiência em uma competição tão bacana como o Mineiro e em um país e um continente onde o futebol é um estilo de vida. “Acertamos apenas para a primeira divisão do Mineiro, e vamos com humildade e vontade de trabalhar e viver essa experiência”, afirmou.

O trabalho no North também marca uma mudança de estágio na trajetória de Salgado fora dos gramados. Antes de assumir o clube mineiro, o espanhol teve experiências como auxiliar da seleção do Egito, comandou interinamente o Pafos, do Chipre, por 11 partidas, e trabalhou nas categorias de base da seleção da Arábia Saudita. O próprio Salgado reconhece que chega ao Brasil com referências adquiridas ao longo da carreira, mas terá de adaptar seus conceitos ao futebol local.

"Aprendi com muitos treinadores e, obviamente, tenho meu estilo espanhol, mas sou eu quem precisa se adaptar ao futebol brasileiro. Somos uma equipe brasileira à qual tentaremos trazer novidades, sem mudar seu estilo e sua forma de ver o futebol”, falou.

A escolha pelo Brasil ainda aproxima Salgado de antigos companheiros dos tempos de jogador. O ex-lateral mantém contato com Roberto Carlos, seu companheiro de longa-data no Real Madrid, e revelou ter recebido mensagens de parabéns de outros dois nomes conhecidos do futebol brasileiro: "Falo sempre com o Roberto Carlos e acabei de receber mensagens de parabéns do Dida e do Edmílson”.

Salgado chega ao North para iniciar uma nova etapa da carreira em um cenário bem diferente daquele em que construiu sua reputação como jogador. A aposta do espanhol é conhecer o futebol brasileiro a partir de um projeto em crescimento, enquanto tenta transformar a experiência acumulada nos grandes palcos europeus em sua primeira trajetória duradoura como treinador profissional.