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Vários jogadores do Real Madrid receberam elogios especiais após a difícil vitória sobre o Celta de Vigo, em uma partida marcada pelo brilho de nomes decisivos na reação do time merengue. A análise técnica do desempenho dos atletas, porém, também revelou cobranças que vão além de marcar gols e fazer a diferença, sobretudo no que diz respeito ao comprometimento de alguns jogadores com as funções coletivas.

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Álvaro Benito, ex-jogador do Real Madrid e atual comentarista da Movistar Plus, falou sobre os principais aspectos do confronto durante sua participação na parte final do programa "Carrusel Deportivo", da rádio "Cadena SER", destacando as atuações de Jude Bellingham, Vinícius Júnior e Carlos Espí.

Benito demonstrou admiração pelo que Vinícius apresentou na partida, mas voltou a ressaltar que o lado defensivo e o trabalho coletivo são pontos que exigem mais atenção do brasileiro, principalmente quando o Real Madrid enfrenta adversários que impõem exigências táticas e pedem a participação de todos os jogadores nas tarefas defensivas.

"Ele é um jogador decisivo, e isso não surpreende ninguém. O problema aparece quando você enfrenta equipes que exigem comprometimento defensivo e coletivo", disse o ex-jogador do Real Madrid sobre o ponta brasileiro. Para Benito, o talento e a capacidade ofensiva de Vinícius não estão em discussão, mas aproveitá-los plenamente exige que ele contribua também em outros aspectos do jogo.

Benito explicou que o caminho para Vinícius é claro e fácil de seguir, citando como exemplo Diomande, que mostrou grande comprometimento defensivo, embora ainda não tenha feito nada de excepcional no plano individual. "Diomande ainda não fez nada extraordinário, mas mostrou um sacrifício defensivo excepcional, e o Real Madrid pareceu uma equipe compacta", afirmou.

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E completou: "Quando Vinícius seguir esse caminho, o Real Madrid não terá nenhum problema com ele, porque é um jogador excepcional. Se ele cumprir suas obrigações defensivas, será extremamente útil, porque tem um potencial enorme".

Bellingham no auge

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Por outro lado, Benito fez grandes elogios a Jude Bellingham: "Estamos diante da melhor versão de Bellingham. A influência dele no jogo é maior do que era antes, agora ele é um jogador completo. Para mim, é o melhor meio-campista do mundo e é capaz de fazer de tudo". O comentarista ressaltou ainda que o jogador reúne uma variedade de qualidades que o tornam influente nas diferentes fases da partida.

Para Benito, o que mais diferencia Bellingham vai além de suas capacidades técnicas e físicas. Ele apontou a ambição e a mentalidade vencedora e competitiva do inglês como seus maiores pontos fortes, antes de afirmar: "Para mim, este é o melhor momento de Bellingham no Real Madrid".

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Elogios ao decisivo Espí

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Benito também falou sobre Carlos Espí, autor do gol da vitória sobre o Celta de Vigo. Segundo ele, o jovem atacante tem características que o tornam uma opção ofensiva difícil de ser marcada pelos zagueiros, sobretudo porque esse tipo de centroavante é raro no futebol atual.

"É um jogador difícil de marcar, porque praticamente não existem atacantes desse tipo no futebol atual. Se havia dúvidas sobre a contratação dele, elas se dissiparam completamente", disse o ex-jogador do Real Madrid.

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