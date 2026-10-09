Pau Víctor, atacante do Sporting Braga de Portugal e ex-jogador do Barcelona, revelou a grande intensidade física que o treinador Hansi Flick impõe nos treinamentos da equipe catalã, afirmando que tudo o que se diz sobre o seu rigor é verdade.

Víctor falou, durante entrevista ao programa "Qué T'hi Jugues" da rádio "Cadena SER", sobre a intensidade dos treinos sob o comando de Flick: "Há vídeos em que se vê eu e o Gavi deitados no chão, com as pernas para cima. Terminei vários treinos tonto".

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Apesar de Flick não lhe ter concedido muitos minutos durante a temporada 2024-2025, Víctor explicou que o treinador alemão lhe ensinou muito sobre a disciplina exigida de um jogador profissional e sobre o esforço que não admite negociação.

Víctor elogiou o seu ex-companheiro Gerard Martín, que está próximo de disputar a sua centésima partida pelo time principal do Barcelona, dizendo: "É inacreditável o que ele conquista. Não esperava, mas ele merece completamente".

Ele considerou que Martín personifica exatamente o tipo de jogador que convence Flick: "Um jogador esforçado, que fica na academia depois do fim do treino e pede treinos extras e sessões de vídeo".

"Raphinha é incrível"

Sobre o nível do Barcelona nesta temporada, Víctor elogiou Raphinha, dizendo: "Raphinha é incrível. Já era assim quando eu estava no time, mas a qualidade que ele tem é a de se reinventar e defender. Especialmente defender e pressionar".

Víctor, de 24 anos, vive a sua segunda temporada com o Sporting Braga, onde veste a camisa número 10. Na sua primeira temporada, marcou 17 gols e deu 6 assistências, em mais de 3.500 minutos, firmando-se como titular no Campeonato Português. Também começou a atual temporada com força, marcando 5 gols em 12 partidas.

Sobre a sua vida em Portugal, afirmou: "Estou muito feliz com o time e com a cidade", elogiando as instalações do clube, que descreveu como "realmente muito boas".







