Ex-goleiro de Arsenal e Al-Nassr: Ospina anuncia decisão definitiva sobre seu futuro

O colombiano David Ospina, goleiro do clube mexicano Atlante, anunciou nesta quarta-feira sua aposentadoria do futebol, aos 38 anos.

Ospina já havia defendido o Arsenal entre 2014 e 2018, e o Napoli até 2022, antes de se transferir para o Al-Nassr, onde permaneceu até 2024.

Ele também é conhecido na França pelo período em que jogou seis anos pelo clube do Nice (2008-2014).

O veterano goleiro anunciou sua aposentadoria em uma mensagem na sua conta do Instagram, na qual disse: "Digo ao futebol: obrigado! Não vou abandoná-lo... mas estou grato! Foi uma jornada maravilhosa! De agora em diante, irei para onde o meu sorriso me levar".

Próximas partidas COL Amistosos 19:00 CHL

Ospina disputou mais de 600 partidas ao longo de sua carreira, sendo 131 jogos pela seleção da Colômbia, o que o torna o jogador com mais participações na história da seleção nacional, empatado com James Rodríguez.