Ex-estrela do Barcelona dispara contra Vinícius: o Real Madrid é melhor sem ele!

Jorge Valdano, ex-astro e ex-treinador do Real Madrid, destacou a capacidade goleadora e de liderança do francês Kylian Mbappé, após ele conduzir o clube merengue à vitória sobre o Barcelona por 2 a 1 no Clássico, ao marcar os dois gols do triunfo no estádio Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol Marca, Valdano e Gerard López, ex-jogador do Barcelona, falaram pela rede Movistar Plus Deportes sobre os principais aspectos do confronto, com elogios especiais ao impacto de Mbappé dentro do Real Madrid, além de uma avaliação das mudanças ocorridas no desempenho da equipe na ausência do brasileiro Vinícius Júnior.

Valdano: Mbappé é um líder

Valdano afirmou que a liderança no futebol não se limita a vestir a braçadeira de capitão, explicando que existem líderes técnicos e outros emocionais ou sociais, cada um com sua própria maneira de influenciar os companheiros.

E disse sobre Mbappé: "Como é que a pessoa que te leva a um gol em cada partida não seria um líder?", apontando que marcar gols confere ao jogador uma influência excepcional dentro da equipe.

E acrescentou: "Liderança significa influência, e a pessoa que marca um gol tem uma influência maior do que qualquer outra, não é mesmo?".

Também descreveu o atacante francês como extremamente inteligente, considerando que ele impõe sua influência sobre os companheiros mesmo sem buscar desempenhar o papel de líder, porque o que ele apresenta dentro de campo atrai a atenção de todos.

Mbappé vive uma temporada notável, após ter marcado 14 gols e dado 3 assistências em 13 partidas.

López: o Real Madrid ficou melhor sem Vinícius

Por sua vez, Gerard López gerou polêmica com sua avaliação do desempenho do Real Madrid na ausência de Vinícius, que não disputou o Clássico por conta da suspensão de 4 partidas, após o episódio do confronto contra o Villarreal.

E o ex-jogador do Barcelona disse: "O Real Madrid é melhor depois da saída de Vinícius. Essa é a realidade, a equipe agora está mais equilibrada".

E acrescentou: "Sem Vinícius, essa equipe corre mais e corre melhor".

López também elogiou Yan Diomande, considerando-o o melhor jogador da partida.