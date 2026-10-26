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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Ex-estrela do Barcelona comenta sobre a apagada atuação de Yamal no Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
L. Yamal
S. Umtiti
Espanha

Não vimos Yamal em sua melhor forma

O francês Samuel Umtiti, ex-estrela do Barcelona, não escondeu sua decepção com a atuação de Lamine Yamal na noite da derrota por 2 a 1 diante do Real Madrid.

Yamal viveu mais uma noite difícil. Depois de sua atuação decepcionante contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, apesar de ter marcado um gol durante a derrota do Barcelona por 4 a 2, o ponta espanhol não conseguiu apresentar uma exibição convincente no clássico.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Umtiti, feitas à rede DAZN, nas quais destacou as dificuldades enfrentadas por Yamal diante da defesa do Real Madrid.

Umtiti afirmou: "Não vimos Yamal em seu melhor momento. Aqui percebemos o quão difícil é o futebol, até mesmo para um jogador como ele".

E completou: "A defesa do Real Madrid conseguiu neutralizar completamente Lamine Yamal".

Os editores do site Foot Mercato deram a Yamal a nota 3 de 10, depois que Marc Cucurella, graças à sua solidez defensiva, conseguiu limitar completamente seu perigo, assim como fez Lucas Hernández diante do Paris Saint-Germain poucos dias antes.

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