Maniche, ex-jogador da seleção de Portugal, negou a veracidade de uma declaração atribuída a ele na qual ataca Cristiano Ronaldo, afirmando que o conteúdo é totalmente inventado e circula em um momento delicado vivido pela equipe.

Maniche publicou em sua conta no Instagram uma imagem da declaração, carimbada com a palavra "falso", acompanhada do título "Alerta: citação falsa".

A declaração atribuída a ele afirma que existe um clima de desconforto entre os jogadores de Portugal, porque qualquer conversa sobre a seleção sempre acaba se voltando para Ronaldo. Também faz uma comparação entre "a transição suave da Argentina na era pós-Messi e Portugal, presa a um jogador que não quer que haja outro astro além dele", segundo a declaração falsa.

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Maniche escreveu: "Esta frase não é minha. Nunca a disse. Esta frase e outras citações inventadas em meu nome estão se espalhando, criadas por pessoas que usam a internet sem escrúpulos, para provocar barulho e divisão em um momento delicado para a seleção. Não me reconheço nessas palavras nem nessa postura. O que penso, eu digo de cabeça erguida".

E acrescentou: "Esta frase não é minha. Nunca a disse. Ponto. Alguém decidiu inventá-la, colocar minha foto nela e divulgá-la como se fosse verdadeira. Não é a primeira vez e não será a última. Isso não é opinião nem jornalismo, mas sim a invenção de mentiras para colher cliques, ódio e divisão às custas da seleção, em um momento em que ela precisa de tudo, menos disso".

O ex-astro do Atlético de Madrid e do Porto prosseguiu: "Expresso minhas opiniões ao vivo, de cabeça erguida e em meu nome. Quem quiser saber o que penso, que ouça de mim, e não de contas falsas. E para quem compartilhou a publicação de boa-fé: antes de clicar no botão de compartilhar, confirmem a fonte. A mentira só se espalha porque alguém a repassa".

A negativa de Maniche veio em meio à crise acesa entre Ronaldo e o treinador da seleção portuguesa, Jorge Jesus, que atingiu seu auge com a saída do "Don" da concentração de Portugal em Copenhague, após permanecer no banco de reservas durante toda a partida contra a Noruega.

A seleção portuguesa enfrenta a Noruega novamente na noite deste domingo, no Porto, com a ausência de Ronaldo.



