Jérôme Rothen, ex-astro do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, acredita que a suspensão de Vinícius Júnior foi uma oportunidade preciosa para o Real Madrid, ao conceder a Yann Diomandé o espaço necessário para provar suas qualidades e conquistar um lugar nos planos da equipe.

Rothen afirmou, em declarações divulgadas pelo site "Tribuna", que a ausência do astro brasileiro se transformou em uma "bênção disfarçada de desgraça", explicando que Diomandé aproveitou a oportunidade de forma ideal e recuperou sua posição na ponta esquerda, tornando-se um jogador influente na escalação da equipe.

Diomandé aproveita a oportunidade

O ex-astro francês destacou que Diomandé passou a receber minutos de jogo regulares e a contar com a confiança do treinador José Mourinho, depois de enfrentar dificuldades no início da temporada por causa das pressões relacionadas ao valor de sua transferência, além de certa confusão quanto ao seu papel dentro de campo.

Acrescentou que atuar na frente esquerda concede ao jogador maior liberdade, especialmente diante das exigências de Mourinho para que pressione os adversários e retorne ao apoio defensivo, além de sua capacidade de avançar com a bola e penetrar na profundidade do campo, o que ajuda a dar equilíbrio ao meio da equipe.

Mbappé mudou, e Vinícius não é mais o mesmo

Rothen abordou o esforço defensivo dos jogadores do Real Madrid, considerando que a situação mudou em comparação ao período em que Kylian Mbappé e Vinícius se empenhavam menos nesse aspecto.

Explicou que Mbappé passou a apresentar um esforço maior atualmente, enquanto considera que Diomandé proporciona à equipe o equilíbrio necessário por meio de suas movimentações e de seu comprometimento tático.

Vantagem de dois passos

Questionado sobre se Vinícius havia perdido seu lugar na escalação, Rothen respondeu afirmativamente, enfatizando que Diomandé precisa manter seu nível para provar que merece permanecer.

Disse: "Para mim, sim, Vinícius perdeu seu lugar. Diomandé terá de defender sua posição, mas, mesmo que seja um pouco menos talentoso tecnicamente, o esforço que faz no posicionamento e para dar equilíbrio à equipe lhe confere uma vantagem de dois passos sobre Vinícius".

Assim, Rothen colocou a comparação entre os jogadores sob a ótica do comprometimento tático e do rendimento coletivo, considerando que o equilíbrio e o esforço que Diomandé apresenta dentro de campo lhe dão vantagem no momento atual, apesar de reconhecer que Vinícius o supera no aspecto técnico.