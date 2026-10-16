Ramon Planes, ex-diretor esportivo do Barcelona e do Real Betis, falou sobre o seu papel nas contratações de Abdessamad Ezzalzouli e de Pedri, destacando que a negociação pelo segundo não foi compreendida por muita gente dentro do clube catalão na época em que foi fechada.

As declarações de Planes foram dadas durante uma entrevista ao programa "Zona Mixta", um dia antes do duelo entre Betis e Barcelona pela LaLiga, que coloca frente a frente os dois últimos clubes nos quais ele trabalhou na Espanha.

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Planes deixou o futebol espanhol em 2024 rumo ao Al Ittihad, da Arábia Saudita. Após o fim da sua passagem por lá, ele dará sequência à carreira em outro clube ainda não revelado, e todos os indícios apontam que será na Europa, segundo o jornal catalão "Sport".

Sobre Ezzalzouli, Planes disse: "Abdessamad Ezzalzouli é um jogador que conheço bem, porque apostamos nele naquela época no Barcelona. Ele reflete a minha maneira de ver o futebol e o perfil de jogador no qual aposto em todos os clubes em que trabalhei, desde que comecei, aos 32 anos de idade, e já faz muito tempo".

Planes foi peça fundamental na transferência de Ezzalzouli para o Barcelona em 2021, quando ocupava o cargo de secretário técnico do clube.

Ele descobriu o jogador marroquino quando este atuava pelo Hércules, na Segunda Divisão B, e viu nele o modelo do ponta clássico, habilidoso no drible e nos confrontos individuais. Anos depois, voltou a apostar forte nele ao levá-lo para o Real Betis, onde se tornou titular até hoje.

"Jogador de rua"

Planes acrescentou: "Altimira, Chadi Riad... Víamos um potencial incrível nesses jogadores. Abdessamad Ezzalzouli era um jogador de rua, agressivo, intenso, irregular. E quando vi esse jogador, apostei nele para o Barcelona Atlètic, pagando a multa rescisória de 2 milhões, apesar de ele quase não jogar. Atuou no time principal, nós o emprestamos ao Osasuna e ele teve muito sucesso, e quando assinei com o Betis, eu o queria a qualquer preço".

E prosseguiu: "Lembro de muitas conversas em que eu dizia que ele estava chegando a um clube muito grande. É um garoto que poucos conhecem, um jogador muito competitivo internamente. Abdessamad Ezzalzouli quer ser o melhor na posição dele. Propus a ele chegar ao nível de Luis Díaz, e eu lhe mandava imagens dele".

Sobre Pedri, no qual apostou assim como fez com Ronald Araújo, Planes afirmou: "Você não pode apostar em um jogador e depois abandoná-lo. É preciso conversar constantemente com o jogador e demonstrar confiança nele. Quando você assina com um jogador, tudo é bonito, mas depois começam as dificuldades. Naquele momento, a diretoria me apoiou na (negociação por) Pedri, mas muitos não entenderam a situação".

E completou: "Pagar 5 milhões por um jogador que não havia jogado nada na Primeira Divisão, tendo La Masia, gerou muitas críticas. Essa cultura não existia no Barcelona, mas houve firmeza absoluta da minha parte".

Pedri se juntou ao Blaugrana no verão de 2020, vindo do Las Palmas, depois de o acordo ter sido fechado em setembro de 2019.



