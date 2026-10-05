A Itália voltou a vencer a Turquia (3 a 1) na fase de grupos da Liga das Nações. Ex-atacante do PSV, Gianluca Scamacca marcou na primeira etapa seu segundo gol pela seleção em sua 25ª partida com a camisa da equipe nacional.
Gianluigi Donnarumma salvou, de forma magistral, em uma pancada forte de Ozan Kabak após quase quinze minutos de jogo. Dez minutos depois, Scamacca parecia abrir o placar para os donos da casa, mas o centroavante de grande estatura teve o lance invalidado por impedimento.
Pouco depois, Scamacca enfim balançou as redes. Ele viu uma finalização de dentro da área bater no travessão antes de entrar no gol. O atacante com passagem pelo PSV, aliás, reagiu de maneira notavelmente fria ao seu belo gol.
Scamacca, autor do gol, foi substituído dez minutos após o intervalo pelo técnico Roberto Mancini. Dois minutos depois, Issa Doumbia parou no goleiro turco Ugurcan Cakir. Foi justamente a Turquia que marcou aos 60 minutos: Aral Simsir encobriu Donnarumma e deixou tudo igual.
A alegria da Turquia durou pouco, porque o substituto Riccardo Calafiori recolocou os italianos em vantagem com uma cabeçada forte. Um duro golpe para os visitantes, que pouco conseguiram fazer na reta final.
O time de Mancini ainda fez o 3 a 1: Francesco Pio Esposito finalizou com categoria. Com a vitória, a Itália soma sete pontos no grupo A da Liga das Nações, três a menos que a líder França.