Ex-atacante do PSV entra para a história ao perder três vezes o mesmo pênalti

O atacante do Grêmio, Carlos Vinícius, não fez a melhor partida de sua carreira na noite de quarta-feira. Contra o Palestino chileno (0 a 0), o ex-jogador do PSV perdeu nada menos que três vezes o mesmo pênalti.
Vinícius é conhecido na Holanda principalmente por sua passagem pelo PSV. Em 38 partidas oficiais, ele marcou 7 gols e deu 7 assistências. Após passagens pelo Fulham e pelo Galatasaray, ele foi para o Grêmio, do Brasil, no ano passado.
No âmbito da Liga Europa sul-americana, o Grêmio visitou o Palestino. Foi uma partida para esquecer rapidamente, com exceção de um único momento.
Já nos primeiros quinze minutos, o Grêmio recebeu um pênalti, e Vinícius foi para a marca do pênalti. Seu chute foi defendido por Sebastián Pérez, mas o árbitro de vídeo interveio porque o chileno saiu da linha antes da hora.
Na segunda tentativa, Vinícius escolheu o outro canto, mas viu a bola acertar a trave. Pérez, porém, cometeu o mesmo erro novamente.
Na terceira chance, Vinícius escorregou, e Pérez defendeu a bola com facilidade. Desta vez, o experiente goleiro pôde comemorar de verdade.
Um erro caro para Vinícius, já que o Grêmio não conseguiu mais marcar. A partida terminou, no fim das contas, em um empate sem gols.