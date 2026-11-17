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Lamine Yamal, astro do Barcelona, recebeu um elogio marcante de Lucas Vázquez, ex-jogador do Real Madrid e atualmente no Bayer Leverkusen, que afirmou que o mundo do futebol nunca viu antes um talento como o do jovem craque.

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Os elogios às atuações excepcionais de Lamine Yamal, de 19 anos, continuam, e o mais recente a se juntar à lista de admiradores do seu talento foi Lucas Vázquez, de 35 anos, que já defendeu as cores do Real Madrid.

O experiente jogador falou em entrevista à rádio "Cadena SER" e não hesitou em afirmar que "nunca vimos antes um talento como o de Lamine", palavras que ganham um peso especial por causa da sua passagem pelo clube merengue.

"Acho que isso é algo que nunca vimos antes. Nunca vimos um talento do tamanho do que Lamine tem. Um jogador com essa importância nessa idade... Pelo menos eu nunca vi isso", disse Lucas Vázquez.

O espanhol destacou a singularidade do jovem astro e afirmou que o que ele faz no Barcelona o torna um caso excepcional no futebol.

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"Em outros anos, vimos jogadores muito grandes ocupando os três primeiros lugares da Bola de Ouro, como Xavi e Iniesta, e Raúl antes deles, mas Lamine já está no patamar de um dos grandes astros", acrescentou o ex-jogador do Real Madrid.

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Lamine Yamal deixou sua marca no último confronto entre as seleções da Espanha e da Inglaterra, ao provocar um pênalti e a expulsão de Anderson, além de dar a assistência para o segundo gol da seleção espanhola, marcado por Nico Williams, na partida que terminou 3 a 2. Foi mais uma exibição que gerou uma onda de elogios ao seu talento.

Com o fim da Data Fifa, Lamine Yamal se prepara para voltar em breve aos treinos do Barcelona, visando o aguardado confronto contra o Villarreal, no próximo domingo.

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A partida representa uma nova oportunidade para o jovem ponta seguir exibindo seu talento excepcional e confirmar o grande status que passou a ocupar entre as estrelas do futebol.

A principal arma do Barcelona

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Lamine Yamal deixou de ser apenas uma promessa no Barcelona e se transformou, em pouco tempo, em uma das principais peças com que a equipe catalã conta para construir suas jogadas ofensivas e fazer a diferença, o que se reflete nos seus números expressivos na temporada 2026/2027.

O ponta espanhol se firmou como uma das maiores fontes de perigo no time do técnico Hans Flick, graças à capacidade de furar as defesas pelo lado direito e jogar com a perna esquerda, além de ter uma visão diferenciada no passe e na movimentação no terço final do campo.

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As estatísticas da temporada atual revelam o tamanho do impacto do jovem jogador: ele marcou 13 gols e deu 12 assistências em 16 jogos pelo Barcelona em todas as competições, chegando a 25 participações diretas em gols.

Lamine Yamal também lidera a lista de jogadores do Barcelona que mais criaram chances nesta temporada, com 54, à frente de Pedri, Fermín López e Raphinha, o que evidencia a variedade das suas funções ofensivas e mostra que sua influência não se limita a marcar gols.