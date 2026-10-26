Álvaro Benito, ex-jogador do Real Madrid e atual analista da rádio "Cadena SER", criticou a abordagem defensiva adotada por Hansi Flick, técnico do Barcelona, considerando que o avanço exagerado da linha de defesa dá às grandes equipes chances repetidas de chegar à meta do time catalão, algo que ficou evidente durante a derrota no clássico diante do Real Madrid por 2 a 1 no estádio "Spotify Camp Nou".

Segundo o jornal espanhol "Sport", Benito demonstrou admiração por Flick como treinador, mas alertou para os riscos envolvidos em seu estilo quando enfrenta adversários que possuem a qualidade e a velocidade necessárias para explorar os espaços atrás da defesa.

O analista espanhol afirmou: "Eu disse há anos que gosto de Flick como treinador, mas o Barcelona, diante das boas equipes que apresentam seu nível habitual, vai se encontrar em 5 ou 5 ocasiões diante de seu goleiro".

E acrescentou que as equipes de nível elevado são capazes de explorar esses espaços, ressaltando que o treinador alemão ainda arrisca muito em alguns aspectos táticos.

O segredo do sofrimento do Barcelona diante de Tarial

Apesar de suas críticas, Benito elogiou o estilo ofensivo do Barcelona, afirmando que o time apresenta um futebol agradável e consegue superar a maioria de seus adversários graças à sua alta velocidade e à pressão constante, especialmente diante de equipes que não possuem os recursos necessários para punir sua defesa adiantada.

Mas o confronto com o Real Madrid, do seu ponto de vista, revelou o perigo dessa abordagem quando o Barcelona se encontra diante de jogadores capazes de explorar os espaços, como Kylian Mbappé e Jude Bellingham.

Ele explicou que o Real Madrid teve 4 ou 5 chances que seus jogadores deveriam ter aproveitado melhor no último passe e na decisão ofensiva, considerando que o time merengue era capaz de causar um dano ainda maior ao seu adversário.

Elogio ao plano defensivo de Mourinho

Por outro lado, Benito elogiou a disciplina coletiva demonstrada pelo Real Madrid sob o comando de José Mourinho, afirmando que o sucesso do time não se limitou ao ataque, mas começou pelo compromisso defensivo.

E disse: "Todos correram, e tinham um plano defensivo em que ninguém violou as regras", explicando que a boa organização defensiva deu ao Real Madrid a capacidade de recuperar a bola e confundir o Barcelona, para depois explorar os recursos de seus jogadores no ataque.

E acrescentou que o time merengue encontrou no Camp Nou uma forma eficaz de competir com o Barcelona, considerando que a vitória representa um importante ponto de partida para a construção da temporada, depois que os jogadores provaram sua capacidade de executar um plano claro e se comprometer com ele.