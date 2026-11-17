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Em um momento em que a seleção espanhola vive queda de rendimento e polêmica, Álvaro Benito, ex-astro do Real Madrid, deu declarações contundentes que mudaram o rumo do debate e defendeu Pedri com firmeza, afirmando que ele é um jogador único e sem substituto no mundo.

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As declarações de Benito surgiram após a grande polêmica provocada pela ausência de Pedri nos jogos da seleção espanhola pela Liga das Nações contra a República Tcheca e a Inglaterra, em um momento em que o astro do Barcelona vive uma de suas melhores fases no clube, o que fez com que sua permanência no banco de reservas causasse estranheza a muitos.

Benito não hesitou em defender o jovem meio-campista no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", descrevendo-o como um jogador único e indispensável para qualquer equipe que queira vencer.

"Vou arriscar minha opinião: ele não chegou à Copa do Mundo no melhor momento, optaram por outra alternativa e ela foi um sucesso enorme, mas isso não diminui seu status no futebol. Falamos aqui, há alguns meses, que ele era o melhor meio-campista", disse Benito.

O ex-jogador acrescentou: "Ele tem nível para rivalizar com os melhores meio-campistas do mundo. Bellingham e outros, com características diferentes. Não estou comparando jogadores, é claro".

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Benito ressaltou que o único problema de Pedri no momento não é técnico, de forma alguma, mas sim recuperar seu melhor nível e a confiança em si mesmo na seleção, que talvez tenha perdido um pouco por ficar no banco e ter poucas oportunidades.

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E prosseguiu: "O único problema de Pedri é recuperar seu melhor nível e a confiança em si mesmo na seleção, que talvez tenha perdido um pouco, mas acredito que não existe jogador como ele, com essas características, para encontrar espaços, proteger a bola e sair da pressão".

Benito explicou que o verdadeiro valor de Pedri está em sua rara capacidade de ler o jogo, encontrar espaços que os outros não enxergam e sair com a bola sob pressão sem perdê-la, habilidades que nenhum outro jogador da seleção tem com a mesma qualidade.

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O ex-técnico do Real Madrid Castilla completou: "Acho que ele é um reforço excelente e, para mim, um titular indispensável".

As declarações de Benito chegam em um momento delicado para a seleção da Espanha, que teve atuações modestas em seus dois últimos jogos sob o comando do técnico Luis de la Fuente e sentiu muita falta de um jogador capaz de controlar o ritmo da partida e fazer a diferença no meio-campo.

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Muitos analistas consideram que a ausência de Pedri na escalação titular foi um dos principais motivos da queda de rendimento da "La Roja", sobretudo porque a equipe careceu de ligação entre a defesa e o ataque e não conseguiu encontrar soluções diante das defesas organizadas da República Tcheca e da Inglaterra.

Por outro lado, Pedri segue apresentando um nível excepcional no Barcelona, onde se tornou o cérebro da equipe catalã e o jogador em quem o treinador confia para construir as jogadas de ataque e controlar o andamento das grandes partidas.

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A firme defesa de Benito a Pedri levanta uma pergunta importante entre os torcedores espanhóis: De la Fuente vai rever suas escolhas e dar a Pedri o espaço que ele merece, ou continuará apostando em outras opções que se mostraram menos decisivas?

O certo é que a polêmica não vai parar nos próximos dias e que o nome de Pedri seguirá no centro do debate, entre os que o consideram o melhor meio-campista do mundo e os que pedem que ele receba uma oportunidade completa para provar isso na seleção, antes dos grandes compromissos que estão por vir.