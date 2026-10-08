Cristian Tello, ex-jogador do Barcelona, acredita que Lamine Yamal não teria garantido uma vaga como titular na equipe catalã em 2012, devido à força dos nomes que ocupavam o setor ofensivo naquela época.

Tello, que se aposentou do futebol recentemente, disse durante uma entrevista ao jornal espanhol "Sport", respondendo a uma pergunta sobre as chances de Yamal caso estivesse no Barcelona de 2012: "Titular, acho que não. Teria sido difícil para ele chegar lá. Acredito que ele teria subido ao nível que possui e que demonstra, mas a coisa teria sido complicada".

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O espanhol prosseguiu: "Como eu disse, estamos falando de Alexis Sánchez, Pedro, Villa, Messi e Neymar... Esses são jogadores entre os quais é muito difícil para qualquer jogador que sobe da academia abrir espaço para si no time principal".

O egresso da academia "La Masia" considerou que a ascensão de jogadores, com 16, 17 e 18 anos, ao time principal ficou mais fácil atualmente, afirmando: "Sim, é algo mais excepcional. O time principal agora conta com um número muito grande de jogadores jovens e, por isso, a entrada desses jogadores se torna mais fácil".

Tello acrescentou: "Na nossa época, pela existência de jogadores muito mais consolidados na primeira divisão, a nossa entrada era mais difícil. Por isso, acredito que a coisa tinha um valor maior. Os jogadores que estavam no time principal eram muito experientes".

Ele elogiou o Barcelona sob o comando do técnico Hansi Flick, afirmando: "Eu gosto muito. E, como dissemos antes, pelos jogadores que ele tem no ataque, gosta de ter muita velocidade pelas pontas. Agora ele é um rolo compressor. Esperamos que continue assim por muito tempo. Eles estão em muito boa e positiva sintonia, e podem fazer grandes coisas este ano".

Tello vive atualmente a fase pós-futebol, pois abriu há 3 anos uma loja de automóveis que leva o nome "CT37 Edit Cars" na cidade catalã de Terrassa, segundo o "Sport".



