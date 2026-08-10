Ansu Fati, ex-astro do Barcelona, que se transferiu em definitivo para o Monaco, afirmou que o Campeonato Espanhol será competitivo e interessante na próxima temporada.

E Fati acrescentou, durante sua entrevista ao jornal As: "O Barcelona com Gordon, Adeyemi e talvez Rodri? No futebol ninguém pode saber. As coisas mudam de um ano para o outro. Há dois ou três anos em que uma equipe é melhor que a outra".

E enfatizou: "O Real Madrid também está contratando bons jogadores, e tem muitos jogadores de destaque, além de que Mourinho voltou ao time, e por isso acredito que o campeonato será extremamente competitivo".

E destacou: "O Real Madrid vem com rancor porque o Barcelona venceu durante todos esses anos. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Barcelona está construindo uma equipe forte, e muitos jogadores se conhecem há anos. E isso também é importante para formar um bom grupo".

Sobre o Monaco, comentou: "Estou muito feliz aqui, o clima é parecido com o de Barcelona, estamos agora no período de preparação para a temporada. Há muitos treinos sob o calor, e estamos nos preparando para o início do Campeonato Francês".

E ressaltou: "Quando assinei com o Monaco, senti tristeza e alegria. Passei longos anos no Barcelona, e deixo para trás muitos amigos e pessoas que trabalham em La Masia. Todos me enviaram mensagens, entraram em contato comigo, e eu também me despedi deles. Os primeiros dias foram tristes, mas assim é a vida. Devemos aceitar o que vem, e continuar olhando para a frente".

E completou: "Graças à confiança que o Monaco demonstrou em minhas capacidades, à maneira maravilhosa como me receberam, e ao tratamento que recebi de todos, tentei dar o meu melhor para poder ajudar a equipe, e acredito que fiz isso".

E destacou: "Depois da Copa do Mundo, vários jogadores entraram no debate sobre quem merece a Bola de Ouro. Rodri? Messi? Mbappé? Como atacante, eu sempre escolheria um atacante, mas acredito que Rodri fez uma Copa do Mundo incrível. E Messi também, depois de quebrar os números de gols e assistências. E Mbappé fez igualmente uma Copa do Mundo alucinante e foi o artilheiro do torneio".

E enfatizou: "Este ano a coisa está muito difícil, Lamine Yamal também está na disputa. Ele se tornou campeão, e por isso vamos ver".